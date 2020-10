Ibrahimović po dveh tednih še vedno pozitiven na koronavirus

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes je novico o novem pozitivnem testu sporočil njegov klub, ki bo tako še nekaj časa brez visokoraslega napadalca. Ibrahimović bi moral biti za vrnitev na treninge dvakrat negativen na novi koronavirus.

Naslednja tekma Milana bo mestni derbi proti Interju v soboto, 17. oktobra. Pri Milanu je pozitiven na covid-19 tudi brazilski branilec Leo Duarte.

Tudi mestni tekmec rdeče-črnih ima dva nova okužena igralca, in sicer Belgijca Radjo Nainggolana in Italijana Roberta Gagliardinija, ki sta bila pozitivna danes. Medtem sta se z novim koronavirusom v reprezentančnih taborih okužila Slovak Milan Škriniar in Italijan Alessandro Bastoni.

