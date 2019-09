Današnji večer bo odbojkarsko naravnan, a to ne pomeni, da smo pozabili na redno ponedeljkovo rubriko Izbor z družabnih omrežij, v kateri brskamo po spletu in iščemo, kaj zanimivega se je zgodilo na nogometnih zelenicah, še bolj pa ob njih. Kaj smo odkrili v prejšnjem tednu?

Šala, s katero se je zvezdnik Man Cityja spravil v težave. Upravičeno?

V nogometu se v zadnjem času veliko govori o rasizmu, ki postaja vse večja težava, toda včasih se zdi, da gredo stvari celo predaleč. In zgodi se, kar se je zgodilo zvezdniku Manchester Cityja. Bernardo Silva, sijajni portugalski vezist, ki se je pri nedavni zmagi angleških prvakov nad Watfordom izkazal s tremi zadetki, se je pred kratkim na Twitterju pošalil s temnopoltim soigralcem Benjaminom Mendyjem.

S Francozom sta sicer dobra prijatelja, saj že od leta 2017 igrata skupaj za Manchester City, pred tem pa sta si garderobo delila tudi pri Monacu, a njegov nedavni čivk je zdaj Silvo spravil v težave. Na Twitterju je namreč objavil sporni fotografiji in podobo Mendyja iz otroštva primerjal z logotipom enega izmed proizvajalcev sladkarij, s tem pa se znašel na udaru številnih nogometnih navdušencev, tudi pod drobnogledom angleške nogometne zveze FA, ki je začela preiskovati primer, javili pa so se tudi pri organizaciji Kick it Out, ki se bori proti rasizmu v nogometu in zdaj za Portugalca zahteva ostro kazen.



Tole je zapis, ki je razvnel strasti:

Anyone who thinks this is racist give your head a wobble 🤬! If the roles where reversed no one would bat an eye, even Mendy replied. Bernardo Silva is not racist. pic.twitter.com/jO7NAD7MOS — Charlie (@chaxza04) September 22, 2019

Da ga niti najmanj ni vzel kot rasistično opazko, je dal z odgovorom na čivk vedeti tudi Mendy. "1:0 zate," je, ob tem pa pripel še nekaj smejočih emotikonov, soigralcu pa tudi zaploskal, zapisal francoski nogometaš. "Dandanes se s prijateljem ne smeš več niti pošaliti," pa je na Twitterju zapisal Silva, ki je sporen čivk medtem že izbrisal.

Odziv Bernarda Silve:

Can’t even joke with a friend these days... You guys... 🤦🏻‍♂️ — Bernardo Silva (@BernardoCSilva) September 22, 2019

So kritike na račun Bernarda Silve upravičene? Seveda, zasluži si hudo kazen 5,08% +

Nič hujšega, a bi bil lahko malo bolj previden 6,78% +

Kam smo prišli ... Človek se ne more niti pošaliti 83,05% +

Kje je tukaj rasizem? 5,08% +

Napev, ki je ob 8:0 odmeval v Manchestru in je močno nasmejal

Še malo Manchester Cityja, še malo angleškega nogometa in še malo dogajanja s sobotne tekme proti Watfordu, na kateri so varovanci Pepa Guardiole nasprotnika raztreščili in ga premagali z 8:0. Na tej tekmi se je ob Bernardu Silvi, ki je zabil hat-trick, med strelce vpisalo še pet nogometašev, ob tem pa so na prav domiseln način nasprotnika zbodli navijači Cityja.

"Kdo je pospravil žogo v mrežo Watforda? Kdo je spravil v mrežo Watforda? Polovici naše ekipe je to uspelo," so, veliko bolj spevno in tudi bolj sočno, kot se sliši v slovenskem jeziku, v angleščini prepevali navijači Cityja in poskrbeli za obilo smeha. Do tega verjetno ni bilo samo nogometašem Watforda in njegovim navijačem …

Molčal je o smrti svojega očeta, zabil odločilen gol in se zlomil

Poljak Dariusz Formella, ki igra nogomet v drugem kakovostnem razredu severnoameriškega nogometa, tamkajšnji ligi USL, je pred tednom dni tri ure pred tekmo med njegovim Sacramento Republic in Rio Grande Valley izvedel, da je umrl njegov oče. Kljub temu se je odločil, da žalostne novice ne bo povedal nikomur in bo tekmo odigral.

To se je tudi zgodilo, prav on pa je bil v 81. minuti tisti, ki je zabil odločilen gol in svoji ekipi priigral zmago z 2:1. Proslava odločilnega zadetka je bila zelo čustvena, po tekmi pa je hitro postalo jasno, zakaj, in nekdanji napadalec številnih poljskih prvoligašev se je znašel v središču pozornosti.

S proslavo zadetkov je navdušil in končal v ringu

Nogometaš angleškega Ipswich Towna, ki nastopa v tretjem kakovostnem razredu angleškega nogometa, James Norwood, je z videom, ki ga je posnel za potrebe klubskih družabnih omrežij, v njem pa je oponašal borce v wrestlingu, navdušil. Video je postal viralen in zbral poldrugi milijon ogledov na Twitterju, precej pa jih je nabral tudi drugod.

Norwood je zdaj stopil še korak dlje in obdobje, v katerem zaradi poškodbe tako ali tako ni mogel igrati, izkoristil za to, da je skočil v ring. In se preizkusil tudi v pravem wrestlingu. Pa brez skrbi, ob tem ni staknil novih poškodb. Šlo je le za nastop v dobrodelne namene. Oglejte si ga.

Proslava zadetkov Jamesa Norwooda, s katero je navdušil:

😂 Big fan of James Norwood's goal celebration for Ipswich's social media accounts



👇 #ITFCpic.twitter.com/bGT5PohZpc — Sporting Life Football (@SportingLifeFC) August 24, 2019

James Norwood v ringu:

Koreografija navijačev Borussie, ob kateri zastane dih

Navijači Borussie Dortmund veljajo za ene od najglasnejših in najbolj zvestih v Nemčiji ter tudi po svetu. Vzdušje na štadionu Westfallen v Dortmundu je vedno huronsko, najglasnejša pa je južna tribuna, na kateri navijajo organizirani navijači rumeno-črnih. Ne samo, da so glasni, znajo biti tudi zelo domiselni in redno skrbijo za zanimive koreografije. V torek je Borussia v Dortmundu gostila Barcelono (0:0) in začela novo sezono lige prvakov, ob taki priložnosti pa se seveda spodobi pripraviti nekaj posebnega. Navijačem Borussie Dortmund je uspelo prav to. Poglejte, kako.

Kaj pravite o koreografiji navijačev Borussie Dortmund? Ne morem dihati. Zastal mi je dih. 67,92% +

Zanimivo, ampak nič posebnega. 15,09% +

Navijači Domžal znajo to narediti veliko bolje. 16,98% +

Dres vročega Finca za Emmanuela Macrona

"Nogomet je najbolj pomembna postranska stvar na svetu," pravimo pogosto. Dokaze, da je res tako in da so nogometaši pogosto največji ambasadorji svojih držav po vsem svetu, smo videli že večkrat. To je tokrat potrdil tudi finski premier Anti Rinne, ki je pripotoval na državniški obisk k francoskemu predsedniku v Pariz, v dar pa Emmanuelu Macronu prinesel nič drugega kot nogometni dres.

Koga? Seveda Teemuja Pukkija, trenutno z naskokom najbolj vročega finskega nogometaša, ki je je hit začetka sezone angleške premier lige, v kateri je v prvih šestih nastopih za Norwich City, novinca v ligi, zabil šest golov. Odlično pa gre temu 29-letnemu napadalcu tudi v reprezentančnem dresu. V kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020 je v prvih šestih nastopih zabil pet golov in je glavni junak Finske, ki ji gre v skupini A zelo dobro. Trenutno je pri 12 točkah in tik pod vrhom skupine.

Terveisiä Pariisista! 🇫🇷



Erinomainen tapaaminen Ranskan presidentti @EmmanuelMacron:in kanssa. Keskusteluaiheina mm. Suomen EU-puheenjohtajakauden teemat, ilmastonmuutoksen torjunta, oikeusvaltion puolustaminen ja unionin monivuotinen rahoituskehys.



Vein myös pienen lahjan. pic.twitter.com/KZjMZh6FQw — Antti Rinne (@AnttiRinnepj) September 18, 2019

Lovil je Zlatana Ibrahimovića in nasmejal

Zlatan Ibrahimović še naprej navdušuje v severnoameriški profesionalni ligi MLS, v majici Los Angeles Galaxyja je samo prejšnji teden v dveh nastopih zabil štiri gole. Toda švedski veteran se v središču ni znašel samo zaradi tega, ampak tudi zaradi videa, ki je zaokrožil po spletu, na Instagramu pa ga je objavil tudi sam.

Neki navijač je namreč pritekel na igrišče, se hotel dotakniti Ibrahimovića, a mu je tik pred njim spodrsnilo. Potem je naredil še en okrog okoli svojega nogometnega idola, medtem pa so ga lovili varnostniki in tudi oni so bili videti precej nerodno. No, smeha ni manjkalo, navijača pa so naposled tudi ujeli.

Košarkarski dvojnik Zlatana Ibrahimovića iz BiH je bil spet v akciji

Kdor spremlja Zlatana Ibrahimovića, ki zdaj že nekaj časa navdušuje v ZDA, je zagotovo slišal tudi za Nihada Đedovića, nekdanjega košarkarja Barcelone in tudi reprezentanta BiH, ki zdaj že nekaj časa igra za münchenski Bayern. Toda bolj kot s tem 29-letni košarkar pozornost pleni s tem, ker je na las podoben švedskemu nogometnemu superzvezdniku.

O njuni podobnosti se je pisalo že večkrat, zdaj pa se je Đedović spet znašel v središču pozornosti, saj so se pri Bayernu odločili, da malce nasmejijo s skrito kamero (ob tem pa seveda poskrbijo tudi za odličen marketinški trik), in se z Đedovićem sprehodili po Miamiju. Na Floridi ne manjka nogometnih navdušencev, ki so seveda hitro prepoznali velikega nogometnega zvezdnika, ta pa to seveda sploh ni bil. Poglejte, kaj se je dogajalo.

"My son is his biggest fan! May I call him?" 😂@fcb_basketball’s Nihad Đedović took over the streets of Miami as @Ibra_official and the results were as hilarious as you'd expect. 🤣#BayWaFCBBTour#NotZlatan pic.twitter.com/BDLLNy98po — 🇺🇸 FC Bayern US 🇨🇦 (@FCBayernUS) September 17, 2019

Je Nihad Đedović res podoben Zlatanu Ibrahimoviću? Ista sta 78,57% +

Malce pa res 15,71% +

Ne preveč 4,29% +

Niti najmanj 1,43% +

Zvezdnik Juventusa izgubil živce in udaril pomočnika trenerja

Dan pred tekmo z Atleticom Madridom v ligi prvakov (2:2) se je v središču pozornosti znašel zvezdnik Juventusa Gonzalo Higuain, ki je na treningu povsem izgubil živce in se najprej spravil na enega izmed pomočnikov glavnega trenerja Mauriza Sarrija pri Juventusu, potem pa se spravil še nad ograjo. Kdo ve, zakaj, a morda zaradi ne najboljše forme, ki jo na začetku sezone kaže. Zgolj gol v petih nastopih v tej sezoni za nogometaša, ki je tretji najbolj plačan v prvi italijanski ligi in na leto v žep pospravi 7,5 milijona evrov neto plače, je pač premalo …

You don't want to make Gonzalo Higuain angry! 😡 😳 pic.twitter.com/C9hnQ0wyRW — BBC Sport (@BBCSport) September 17, 2019

Kaj pravite o obnašanju Gonzala Higuaina? Preplačan zvezdnik, ki misli, da si lahko privošči vse. 79,45% +

Prav je ravnal. Ko ne gre, se je treba znesti nad nekom. 6,85% +

Nič takšnega. To se dogaja vsak dan. 13,70% +

"Ljudje so neumni!" Ronaldo o gesti, s katero je dvignil prah.

Med tednom je Juventus gostoval pri Atleticu Madridu v ligi prvakov in vodil že z 2:0, a se moral ob koncu zadovoljiti s točko in remijem z 2:2. Še bolj kot velika vrnitev Jana Oblaka in soigralcev je na družabnih omrežjih odmevala gesta, s katero je na tej tekmi postregel Cristiano Ronaldo, ki se tokrat sicer ni vpisal med strelce, a se je znašel v središču pozornosti.

"Morate se naučiti," je bilo vse, kar je o tej gesti po tekmi v Madridu novinarjem povedal Ronaldo in ostal skrivnosten. Konec tedna je bil z Juventusom na delu še drugič v prejšnjem tednu in se s soigralci veselil zmage z 2:1, po tekmi pa so ga novinarji spet spraševali o gesti iz Madrida in ga s tem očitno razjezili. "Ljudje so neumni in preveč govorijo," je jezno odgovoril po tekmi, na kateri je z enajstih metrov zabil odločilen zadetek.

Gesta Cristiana Ronalda: