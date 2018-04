Hrvati so v modi, nov prihaja v bližino Slovenije

Igor tudor na klop Udineseja

Oddo je na trenerskem stolčku zdržal le pet mesecev, v klub je prišel lani novembra, ko je zamenjal Luigija Del Nerija. Za nekdanjega italijanskega reprezentanta, ki je pred prihodom v Videm vodil Pescaro, je bila v Vidmu usodna serija 11 zaporednih porazov, zaradi katerih je ekipa padla na 15. mesto prvenstvene razpredelnice. V prejšnjem krogu je Udinese izgubil proti Crotoneju.

Tudor, nekdanji hrvaški reprezentant in nogometaš Hajduka, Juventusa in Siene, ki je bil v svoji karieri poleg Galatasaraya še trener Hajduka, grškega PAOK in turškega Karaburkspora, naj bi še danes popoldne podpisal pogodbo do 30. junija, debitiral pa naj bi že konec tega tedna, ko bo Udinese gostoval pri Beneventu.

Hrvaški trenerji so v najboljših evropskih nogometnih ligah v zadnjem času očitno v modi. Pred kratkim so pri Bayernu Münchnu naznanili, da jih bo v naslednji sezoni vodil nekdanji selektor in kapetan Hrvaške Niko Kovač.