Horvat in Gorenc Stanković ostala brez trenerja

Avstrijski trener Christian Ilzer je postal novi trener nemškega prvoligaša Hoffenheima. Sedeminštiridesetletnik se je preselil iz avstrijskega prvaka Sturma iz Gradca, za katerega igrata Tomi Horvat in Jon Gorenc Stanković, in bo v nemški zasedbi nasledil Američana Pellegrina Matarazza.

Predsednik Sturma Christian Jauk je dejal, da je Christian Ilzer odšel v "nenavadnem času" in po neuspešnem poskusu prepričevanja, da ostane. Vendar je bila izrecna zahteva trenerja po spremembi ekipe izpolnjena "po zelo dobrih pogovorih s Hoffenheimom in ustrezni odškodnini".

Z Ilzerjem odhajata tudi njegova pomočnika Uwe Hölzl in Dominik Deutschl ter kondicijski trener Marco Angeler. Ilzer in njegovo osebje so šele februarja podaljšali pogodbe s Sturmom do konca sezone 2025/26. Sturm je po neuradnih podatkih od Hoffenheima prejel več kot 2,5 milijona evrov.

Pellegrina Matarazza je vodstvo Hoffenheima po seriji neuspešnih nastopov odpustilo 11. novembra, 46-letnik iz New Jerseyja je ekipo prevzel somega februarja lani in jo vodil na 67 tekmah.

Tomi Horvat in Jon Gorenc Stanković Foto: Reuters Hoffenheim na lestvici bundeslige zaseda 15. mesto z dvema zmagama in tremi remiji po desetih tekmah. S tem je točko oddaljen od 16. mesta, ki ob koncu sezone vodi v dodatni tekmi za popolnitev prvoligaške druščine.

Slovenska nogometna reprezentanca bo v ligi narodov v nedeljo ob 18.00 gostovala v Avstriji. Za reprezentanco severne slovenske sosede igrata člana Hoffenheima Alexander Prass in Florian Grillitsch, za Sturm pa slovenska članska reprezentanta Tomi Horvat in ta čas poškodovani Jon Gorenc Stanković.