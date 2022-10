Hladen tuš: Mbappeja izžvižgali na rdeči preprogi #video

.@KMbappe has arrived at the Theater of Chatelet with his dad 👀#ballondor pic.twitter.com/L0WwpOGGvn — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

Ob prihodu na rdečo preprogo pred gledališčem Chatelet, kjer se je odvijala slavnostna podelitev prestižne nogometne lovorike zlata žoga, so ga navijači, ki so se zbrali v bližini objekta, glasno izžvižgali in s tem jasno pokazali, kaj si mislijo o napadalcu Paris Saint-Germaina, ki bo po podatkih ameriške revije Forbes s 131,5 milijona evrov letnega zaslužka letos najbolje plačani nogometaš na svetu.

Večmesečna poročanja o tem, da Francoz že dlje časa razmišlja o odhodu iz ekipe PSG in priključitvi Realu iz Madrida (sam je to v nedeljo po zmagi nad Marseillem jasno zanikal in zatrdil, da je v PSG-ju zelo srečen in da ne razmišlja o prestopu) ter sporih znotraj slačilnice, so očitno obrodila sadove.

23-letni Mbappe, ki se je prireditve udeležil s svojim očetom, je žvižge sprejel stoično, realnost pod nasmejano fasado pa je bila bržkone vse prej kot to.

Novi lastnik zlate žoge je Francoz Karim Benzema. Član Reala Madrida je prestižno nagrado prejel iz rok rojaka Zinedina Zidana, ki je leta 1998 kot zadnji Francoz osvojil zlato žogo.



V ženski konkurenci je drugo zlato žogo zapored prejela Alexia Putellas. Najboljši klub je Manchester City, nagrada za najboljšega vratarja je pripadla Thibautu Courtoisu, za strelca pa Robertu Lewandowskemu.



Med nagrajenci sta bila tudi Sadio Mane in Gavi.

