Hitre rešitve so najboljše rešitve: Kanadčan s tamponom v nosu nasmejal splet

Ne, ne gre za smrkelj, kot bi si morda kdo mislil ob bolj površnem ogledu tekme, ampak za tampon, s katerim so zdravniki skušali čim hitreje zaustaviti njegovo krvavitev iz nosu.

Prizor je hitro popestril dogajanje na spletu. Nekateri ljubitelji nogometa so bili nad tamponom v nosu šokirani, drugi pa navdušeni nad učinkovito domislico.

There is no way on earth this World Cup can be taken seriously while Atiba Hutchinson acts out the tampon scene from She’s the Man pic.twitter.com/2HuTNzbMOx — Fin (@finjd_) November 27, 2022

The Canada player running round with a tampon up his nose… 🤣 pic.twitter.com/WiyntYSU0F — Football Away Days (@FBAwayDays) November 27, 2022

This World Cup is fake. you lot see brudda on the Canada team w the tampon in his nose right? pic.twitter.com/yuUWeAUWKl — MARIO KLART (@FckDaWRLD) November 27, 2022

It’s reassuring to see that even at World Cup level medical science is still at a point where we are stuffing tampons up noses to deal with nosebleeds 😂 #Qatar #WorldcupQatar2022 pic.twitter.com/TrqC5byEcb — Osh Jones 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@OshJones25) November 27, 2022

Za 39-letnega Hutchinsona, ki se je po porazu proti Hrvaški (1:4) in še prej proti Belgiji (0:1) že sprijaznil, da je prvenstvo za Kanadčane končano, je bila to 100. tekma za kanadsko reprezentanco.

