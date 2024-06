Heineken je skupaj s pravimi navijači ogrel Pogačarjev trg

Madridski Real je letošnji zmagovalec UEFA Champions League. Nogometaši so odigrali napeto tekmo, zmagovalcem pa je do pokala zagotovo pomagalo tudi več kot 2.000 navijačev, ki so nogometaše goreče spodbujali na Heineken dogodku na nabito polnem Pogačarjevem trgu.

Pravi navijači so dokazali svojo moč

Nogometaši madridskega Reala so zmagovalci Lige prvakov v sezoni 2023/24, saj so v finalu na Wembleyju premagali Borussio Dortmund z 2:0.

Kljub borbenosti tekmovalcev na obeh straneh so na koncu zmago slavili nogometaši Reala – do naslova prvakov pa so jim zagotovo pomagali tudi požrtvovalni, zagnani in strastni navijači na Heineken dogodku na Pogačarjevem trgu.

Praznik pravih navijačev je bil 1. junija na Pogačarjevem trgu

Globalni sponzor UEFA Champions League Heineken je v letošnji tekmovalni sezoni pod drobnogled vzel kaprice, vraže in druge presenetljive navade najbolj zagnanih nogometnih navijačev. Našli so mnogo zanimivih podatkov, kot na primer, da kar 57 % navijačev nikoli ne gleda tekme brez svojih srečnih nogavic. Ali pa, da kar 5 % nogometnih navdušencev spremlja nogomet tudi na svoj poročni dan.

Ne glede na njihove različne rituale in razhajanja ob izbranem nogometnem klubu pa je bilo pravim navijačem na Heineken dogodku 1. junija skupno, da so do zadnje minute podpirali svoje favorite in navijali zanje.

Dogodek z ogledom tekme, ki ga je vodil Tadej Bricelj, je popestril tudi zabavni program, ki je navijače dobro ogrel že pred začetkom tekme. Pravi navijači so se ob glasbi skupine Pantaloons lahko preizkusili v namiznem nogometu, skušali napovedati zmagovalca finala in se ob spremljavi DJ-ja zabavali še dolgo v noč.

"Nogomet ne more obstajati brez pravih navijačev. Letošnjo tekmovalno sezono Lige prvakov smo posvetili nogometnim navijačem, saj so ključni del tega globalnega fenomena," je prepričana Daphne Stavropoulou, direktorica marketinga Pivovarna Laško Union.

"Pravi navijači imajo svoje vraže ter rituale. Ogledu tekem prilagajajo svoj spanec. Navijači so pripravljeni stati na dežju, da vidijo svojega idola. Navijači, ki si želijo, da bi bili lastniki preznojenega dresa njihovega najljubšega športnika. To so pravi navijači, ki jih slavimo," je še dodala Katja Sabadin, vodja blagovne znamke Heineken v Pivovarna Laško Union.

Nazdravljamo na prave navijače!

