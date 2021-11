Na dvoboju polprofesionalnih moštev Hashtag United in Concord Rangers, ki tekmujeta v eni izmed (naj)nižjih lig angleškega klubskega nogometa, se je v petek zgodil nenavaden incident in hitro zaokrožil po svetovnem spletu. Med srečanjem je namreč v nič hudega slutečega nogometaša Matasa Skrno priletela raketa, nato pa je bil dvoboj prekinjen, saj storilci niso prenehali z "obstreljevanjem". Incident z ognjemetom, ko rakete niso poletele v "želeno" smer, so v petek zabeležili tudi na Irskem.

Angleško mesto Pitsex, ki leži v grofiji Essex in ima okrog 25 tisoč prebivalcev, se je po nevsakdanjem petkovem incidentu znašlo v središču pozornosti. Na dvoboju rezervnih ekip Hashtag United in Concord Rangers v tako imenovani isthmianski ligi, ki spada v sedmi oziroma osmi kakovostni klubski razred angleškega nogometa, je neprijetno presenečenje na lastni koži občutil Matas Skrna. Zvezni igralec gostiteljev se je v 59. minuti vračal proti svojemu golu, ko ga je zadela raketa in eksplodirala pod njegovimi nogami. Nogometaš je zašepal in padel na tla, dvoboj na stadionu Len Salmon pa je bil prekinjen.

We expect fireworks whenever @hashtagutd play but not like this!



Our player, Matas Skrna, is luckily ok but this could have been bad!



Game abandoned at 2-0 up as house where fireworks came from refused to stop. Two more landed near pitch. Police have been notified. Stay safe. pic.twitter.com/YP22OaLDb6 — Hashtag United (@hashtagutd) November 5, 2021

"Naš igralec bi lahko nastradal, a je na srečo z njim vse v redu. Tekma se je končala pri rezultatu 2:0 v 59. minuti, ker tisti, ki so sprožili ognjemet, niso hoteli prenehati," je po incidentu tvitnil domači klub in dodal, da so neotesani storilci, ki so si dajali duška s pirotehničnimi sredstvi na nepravi način, sprožili še dve raketi, ki pa sta na srečo zgrešili cilj in "pristali" v bližini igrišča. O tem so obvestili policijo, dvoboja pa zaradi varnosti vseh udeležencev niso nadaljevali.

Ognjemet "nagajal" igralcem tudi na Irskem

To pa ni bil edini incident v otoških ligah konec tega tedna. V irskem prvenstvu je ognjemet pokvaril nogometni praznik na srečanju med Waterfordom in Shamrock Rovers. Nad glavami igralcev je počilo več raket, ki so jih odvrgli gostujoči navijači.

The game between Shamrock Rovers and Waterford was temporarily delayed as fireworks detonated above the pitch. pic.twitter.com/OyXj0blaNF — RTÉ Soccer (@RTEsoccer) November 5, 2021

Shamrock, ki je na Irskem postal prvak, saj ima dva kroga pred koncem prvenstva neulovljivo prednost, je takrat zaostajal z 0:1, na koncu pa po preobratu v zadnjih 20 minutah zmagal s 3:1.