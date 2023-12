Številni po svetu bodo že vstopili v novo leto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko nas na stari celini še nekaj ur loči od vstopa v novo leto, bodo že danes ob 11. uri po srednjeevropskem času v leto 2024 prvi vstopili prebivalci tihomorskega otoka Kiribati, sledili bodo Samoa, Tonga ter Fidži in Nova Zelandija. Milijoni bodo novo leto pričakali na prostem, z ognjemeti in svetlobnimi spektakli.

V Avstraliji bodo v novo leto vstopili ob 14. uri srednjeevropskem času, vmes pa se bodo od starega leta poslovili tudi na nekaterih vzhodnih ruskih ozemljih.

Sydney bo v novo leto tradicionalno vstopil z ogromnim ognjemetom ob znameniti operi in pristaniškem mostu, kar bodo prenašali tudi v živo po televiziji in spletu. Pričakujejo, da si bo ognjemet skupaj ogledalo več kot 400 milijonov ljudi.

Po Aziji in Arabskem polotoku bo nato v ponedeljek v novo leto vstopila tudi Evropa, kjer so napovedana številna praznovanja na prostem z glasbenim in drugim programom ter ognjemeti, ponekod z ekološko bolj prijaznimi svetlobnimi.

Zaradi povečanih napetosti in možnosti terorističnih napadov so v nekaterih evropskih prestolnicah poostrili varnostne ukrepe. Nemške oblasti so tako okrepile varovanje znamenite kölnske katedrale, na francoskih ulicah pa bo v času silvestrovanj zaradi povečane teroristične grožnje za varnost skrbelo več kot 95 tisoč pripadnikov varnostnih sil. Foto: Guliverimage

Eden od vrhuncev novoletnega praznovanja bo ponovno v New Yorku, kjer se na Times Squaru vsako leto zbere okoli milijon ljudi, ki zadnje sekunde letošnjega leta odštevajo ob tradicionalnem spustu kristalne krogle.

Kot zadnja pa bosta v ponedeljek ob 13. uri po srednjeevropskem času v novo leto vstopila nenaseljena Bakerjev in Howlandov otok v Tihem oceanu.

Praznovanja bodo zaznamovali tudi konflikti po svetu, med njimi že skoraj dve leti trajajoča vojna v Ukrajini, pa tudi na območju Gaze, ki jo je pred skoraj tremi meseci sprožil napad skrajnega palestinskega gibanja Hamas na Izrael.