Handanoviću v zelenem prerešetal mrežo, na koncu mu je ploskal Ljudski vrt

Luka Volarič

Bil je eden izmed največjih junakov prejšnjega kroga, a ostal prezrt. Njegov evrogol je Krškemu odprl pot do senzacije v Ljudskem vrtu, Maribor pa pahnil v krizo, ki je tudi zaradi Zlatka Zahovića odmevala tako glasno, da se je skoraj pozabilo na podvig Posavcev. Luka Volarič to razume. Danes ima priložnost , da jo zagode še Domžalam. Klubu, kjer je zaman iskal priložnost pri Simonu Rožmanu.

Tik pred reprezentančnim premorom je Krško na razmočenem in težavnem igrišču premagalo Maribor, izstopal pa je prekrasen zadetek Luke Volariča. V 32. minuti je popeljal goste v Ljudskem vrtu v vodstvo z 1:0, Jasmin Handanović je bil nemočen.

"To je verjetno moj najlepši gol v karieri. Sploh na tekmi proti tako velikemu tekmecu. Prejel sem žogo, šel v medprostor in si dejal, da bi lahko udaril z razdalje. Ravno pred tekmo smo se s soigralci pogovarjali o tem, da se premalo odločamo za strele od daleč. Strel mi je uspel, Handanović je bil na slabši nogi. To je bil lep gol, pozneje smo se veselili še lepše zmage," 27-letni Primorec ne bo nikoli pozabil na zadetek, s katerim je 17. marca šokiral Ljudski vrt. Pred natanko dvema tednoma.

Evrogol Volariča na gostovanju v Mariboru:

Prvi polčas tekme med @nkmaribor in @nkkrsko je zaznamoval Luka Volarič, ki je z 💥evrogolom💥 snel pajčevino s Handanovićevih vrat 😱 #PLTS pic.twitter.com/JwsMG3xPx2 — #PLTS (@PrvaLigaSi) March 17, 2018

Navijači Maribora so pričakovali, da bodo njihovi ljubljenci v nadaljevanju srečanja nadoknadili zaostanek in osvojili tri točke, a se jim želja ni uresničila. Posavci so dosegli še en gol, tako da je bilo presenečenje v mestu ob Dravi popolno (2:0).

Po dvoboju je vse zasenčil nastop Zlatka Zahovića na novinarski konferenci, po kateri si je prislužil začasni suspenz NK Maribor in šestmesečno prepoved opravljanja nogometnih dejavnosti Nogometne zveze Slovenije.

Niso mu še ploskali v gosteh

Po zmagi Krškega se je bolj govorilo o Zlatku Zahoviću kot pa zmagi izbrancev Alena Šćulca. Foto: YouTube O zmagi Krčanov se ni veliko govorilo, ampak veliko bolj o krizi v vrstah NK Maribor. "To me ni zabolelo. Je že tako. Maribor in Olimpija sta spredaj, o preostalih pa se piše veliko manj. Sem pa res dosegel lep gol. Zgodi se tudi nam manjšim," se je zasmejal Volarič.

"Zmagati v Ljudskem vrtu ni ravno majhna stvar. V Maribor smo se odpravili po točko, na koncu pa smo osvojili vse tri. Po tekmi smo bili zelo veseli, zlasti zato, ker nam je njihovo občinstvo po tekmi namenilo aplavz. Tega ne dočaka ravno vsak," se spominja prizora, ko so navijači vijolic po koncu tekme ploskali gostom v zelenih dresih, domačim na čelu s strokovnim vodstvom pa namenili žvižge.

"Tega, da bi mi ploskali v gosteh, še nisem doživel. Lepo je bilo. Da te prepoznajo tudi drugi. Ni kaj, občinstvo v Mariboru ceni nogomet," je priznal, da so mu šle dlake pokonci, ko je doživel pohvalo mariborskega občinstva.

Po svoje mu je bilo žal, da so se morali po odmevni zmagi Krškega odpraviti na reprezentančni premor. Nogometaši v zelenem so namreč lačni tekem. Zaradi slabega vremena in neprimernih igralnih razmer so jih spomladi odigrali bistveno premalo. V dobrem imajo še tri, tako da bo prihodnji mesec zelo naporen in glede igralnega koledarja spominjal na ritem angleških klubov.

V Krškem je Štajerec, ne Dolenjec V Novo mesto je prišel na povabilo Borivoja Lučića. Foto: Vid Ponikvar Luka je Primorec, ki prihaja iz okolice Kobarida. Ko je igral za Gorico, je vstopil med člane in odigral pol sezone. Nato ga je na cedilu pustilo zdravje. Moral je pod nož, opravil operacijo kolena, nato pa se je z vrtnicami dogovoril za prekinitev pogodbe. Borivoje Lučić, znani trener, ki obožuje delo z mladimi, ga je nato povabil v Krko. Dolenjskemu klubu je pomagal do uspešne zgodbe. Novomeščani so prišli v prvo ligo, potem pa se je vrnil v Tolmin. Igral je dobro, nabiral izkušnje v 2. SNL, nato pa prejel ponudbo Krškega. Tam mu je zelo všeč. Še danes ne ve, ali je Posavec, Štajerec ali Dolenjec. Glede na to, da živi na drugi strani Save, po eni izmed razlag pravi, da je Štajerec.

Ni še napočila prava pomlad za Maribor

Z Mariborčani se je meril tudi v dresu Domžal. Foto: Vid Ponikvar Ga je v spomladanskem delu kaj začudila skromna bera točk NK Maribor, ki je na petih tekmah, od tega kar štirih domačih, osvojil le pet točk? "Gledamo le nase. Imamo svoje računice, želimo obstati v ligi. Maribor ima tudi svoje računice, saj želi ubraniti naslov. Vsak ima svoje težave. Letos se je veliko govorilo o Mariboru, a očitno še ni napočila prava pomlad, da bi vijolice res cvetele," se je zasmejal, nato pa omenil še današnji večni derbi.

"V Stožicah bo za Maribor zelo pomembna tekma. Če je ne bodo dobili, se bodo zelo oddaljili od naslova prvaka. Pričakujem zelo borbeno tekmo. Olimpija je v formi, Maribor je v krizi, a na derbiju to ne pomeni veliko. Veliko bo odvisno od dnevne forme in taktičnih postavitev."

Za taktične postavitve v Krškem skrbi Alen Šćulac, še en Primorec med Krčani. "Je umirjen, sproščen človek. Opravljamo dobre treninge. Naše zmage so plod dobrega dela na pripravah."

Uprava naj rešuje svoje težave

Pojavljajo se sicer napetosti med vodstvom kluba in strokovnim vodstvom, nezadovoljstva pa ne skrivajo niti navijači, ki jim gre najbolj v nos, da je Krško iz kluba, kjer so večino moštva sestavljali domačini, postal ekipa, v kateri prevladujejo tujci. Moti jih, da se s športno politiko ukvarja Petar Djordjević, ki si je med navijači pridobil naziv turbofolk zvezda. "Mi smo ekipa. S strokovnim štabom držimo skupaj, uprava pa naj rešuje svoje težave. Igralci nismo poklicani za to, da bi jih."

Navijači Krškega imajo danes priložnost, da si ogledajo dvoboj med zdajšnjim in nekdanjim klubom Luke Volariča. Foto: Vid Ponikvar

V Krškem ne igra prvič. Ko se je letos vrnil, ga je pričakalo boljše stanje. Razveselil se je novih slačilnic na štadionu. "Vidijo se premiki na bolje. Gre pa to zelo počasi, saj se to ne da storiti čez noč. Gre pa v pravo smer."

Na tekmah pogreša več navijačev. Ne hodijo več tako množično na gostovanja, kot so prej. V Mariboru jih ni bilo. Ko je Krško zaigralo prvič v prvi ligi, je bila prisotna velika evforija, danes je nekoliko drugače. "Povprečje je bilo 1.500 na tekmo. Odlično smo začeli, trikrat zmagali, bila je evforija. Če bi takrat v klubu želeli prodati tisoč dresov, bi prodali vse. Žal jih niso imeli toliko. Mogoče jih bomo pa zdaj z dobrimi rezultati prepričali, da nas pridejo pogledat v živo," si želi večjega obiska.

Do Domžal ne čuti nobenih zamer

V tej sezoni je v dresu Domžal odigral osem tekem in se enkrat vpisal med strelce. Na gostovanju v Krškem (2:4) je odigral 31 minut. Foto: Žiga Zupan/Sportida Navijači imajo priložnost že danes. In to kakšno. Na štadion Matije Gubca prihajajo Domžalčani, ki so nanizali osem zmag v 1. SNL in še niso rekli zadnje niti v boju za naslov prvaka. Pri rumenih je še do pred kratkim igral prav Volarič, nato pa se pozimi odločil, da se vrne v okolje, kjer se je v 1. SNL že odlično počutil.

"Do Domžal ne čutim nobenih zamer. Nisem se naigral. Mogoče je to negativna izkušnja, o klubu pa ne morem reči kaj slabega. To je eden najbolje urejenih klubov v Slovenijo. S trenerjem sem imel konkreten odnos. On je imel svojo vizijo, jaz pa svojo. Bi lahko na današnji tekmi prevladal zakon bivšega? Pripravljam se kot za vsako tekmo in dobro poznam nekdanje soigralce," je prepričan, da bo to njegova prednost. Na njegovo žalost pa njega dobro poznajo tudi Domžalčani.

Kako je Krško jeseni doma premagalo Domžale s 4:2:

Domžale so, takrat je bil njihov član tudi Volarič, jeseni doživele v Krškem boleč poraz. Izgubile so z 2:4. "Takrat smo ravno končali z Evropo. Bil je zgoščen ritem, mi pa smo doživeli 'blackout'. Trajal je dvajset minut. Ko smo dobili še rdeči karton, je bilo zgodbe konec. Očitno ima Krško igro, ki ne ustreza Domžalam. Favoriti so se pogosto mučili proti nam. Bili smo trd oreh. Tudi za Olimpijo in Maribor. Očitno nam ustrezajo tekme, v katere gremo brez pritiska, tekmec pa mora zmagati. Domžale so z osmimi zmagami v naletu. Zaradi tega smo še bolj motivirani, da jih premagamo in jim pokvarimo niz. Vsaka točka proti favoritu bi bila dobrodošla," bi bil zelo zadovoljen že z neodločenim rezultatom. Tekma se bo začela ob 17. uri.