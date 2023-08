Haaland, De Bruyne ali Messi?

Dva nogometaša Manchester Cityja, Kevin De Bruyne in Erling Haaland, ter Argentinec Lionel Messi so finalisti za nagrado igralec sezone 2022/23 po izboru Evropske nogometne zveze (Uefa).

Trojica igralcev je dobila največ glasov trenerjev evropskih klubov, ki so nastopali v vseh treh evropskih tekmovanjih, ligi prvakov, evropski ligi in konferenčni ligi, je sporočila Uefa. Glasovanja so se udeležili trenerji iz 55 držav, ki so članice Uefa, ter izbrani športni novinarji. Vsak je moral s seznama desetih igralcev izbrati tri. Ime zmagovalca bo znano 31. avgusta v Monaku ob žrebu lige prvakov.

Med kandidati za najboljšega igralca sezone 2022/23 sta tudi Belgijec Kevin De Bruyne ... Foto: Reuters

Norvežan Erling Haaland in trenutno poškodovani Belgijec Kevin De Bruyne sta prvič v zgodovini Manchester Cityja postala evropska klubska prvaka. Lionel Messi, ki je po koncu sezone prestopil iz PSG v Inter Miami, je z Argentino postal svetovni prvak.

... kapetan Argentine Lionel Messi. Foto: Reuters

Med trenerji so finalisti Španec Pep Guardiola, ki vodi Manchester City, Italijan Simone Inzaghi, ki je z Interjem iz Milana igral v finalu lige prvakov, ter njegov rojak Luciano Spalletti, ki je z Napolijem postal italijanski prvak in se uvrstil v četrtfinale lige prvakov.