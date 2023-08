Noro, kaj uspeva Messiju! #video

Lani je Lionel Messi zaznamoval nogometno leto s tako želenim prvim naslovom svetovnega prvaka in odmevnimi predstavami na SP v Katarju, ko pa se je nato vrnil v Pariz, pri PSG ni ponavljal tako dobrih iger. Navijači francoskega prvaka niso skrivali nezadovoljstva, Argentinec, vajen podpore privržencev, pa je doživljal številne kritike. Postal je tudi tarča žvižgov, zato po koncu sezone 2022/23 ni presenetil z odločitvijo, da ne bo podaljšal pogodbe z bogatim francoskim klubom.

Odkar se je preselil na drugo stran velike luže, z Interjem še ni izgubil. Foto: Guliverimage

Zapustil je Park princev in se na presenečenje mnogih odpravil v ZDA. Čeprav so mu Savdijci ponujali rekorden zaslužek, je sprejel ponudbo Davida Beckhama, solastnika Interja iz Miamija, in se pridružil mlademu klubu. Interju do takrat ni kazalo dobro. V ligi MLS je nizal skromne rezultate in obstal na dnu razpredelnice, ko pa je prišel Messi, se je začel razcvet.

Inter popeljal v finale

Izkušeni Argentinec je poskrbel za messimanijo, Inter se je znašel v središču zanimanja svetovne nogometne javnosti, dresi so se začeli prodajati kot za stavo, kmalu pa je mladi klub izkusil še zadovoljstvo zaradi rezultatskih uspehov. Odkar zanj nastopa Messi, Inter še ni izgubil. Nanizal je šest zmag, eno od njih po izvajanju 11-metrovk, in se uvrstil v finale novoustanovljenega tekmovanja. Inter je finalist ligaškega pokala, v katerem nastopajo klubi iz ZDA in Mehike, s tem pa si je zagotovil tudi nastop v pokalu Concacaf, ligi prvakov ekip iz Severne in Srednje Amerike ter Karibov.

36-letni Messi je zadel v polno prav na vseh tekmah. Skupno je dosegel devet zadetkov! Med strelce se je vpisal tudi na torkovem gostovanju v Chestru v Pensilvaniji, kjer je z zadetkom za 2:0, dosegel ga je po izjemno natančnem strelu z razdalje v 20. minuti, pomagal Interju do prepričljive zmage s 4:1 nad Unionom. Na tej tekmi je svoj strelski prvenec za Inter dosegel njegov nekdanji soigralec pri Barceloni Jordi Alba. Pri zvezdniški zasedbi iz Miamija se sicer dokazuje še en nekdanji zvezdnik Barcelone, Španec Sergio Busquets. Tudi trener Interja ima izkušnje z Barcelono in predhodnim sodelovanjem z Messijem, to je Argentinec Gerardo Martino.

Messi se bo konec tedna z Interem potegoval za prvo klubsko lovoriko. Foto: Reuters

Messi je tako v rekordno kratkem času za Inter dosegel devet zadetkov, evforični navijači kluba iz Miamija pa so prepričani, da bo s takšnim ritmom kaj hitro ujel klubski rekord, ki pripada njegovemu rojaku Gonzalu Higuainu. Nekdanji argentinski zvezdnik je v dresu Interja dosegel 29 zadetkov.

Inter se bo za prvo klubsko lovoriko pomeril z Nashvillom, ki je v drugem polfinalu na domači zelenici premagal mehiški Monterrey z 2:0. Dvoboj bo odigran 20. avgusta. Teden dni pozneje čaka Messija ognjeni krst v ligi MLS, trenutno zadnjeuvrščeni klub, ki je v 22 krogih osvojil le 18 točk, bo gostoval v New Yorku pri zasedbi New York Red Bulls.