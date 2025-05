"Končalo se je čudovito poglavje, nepozabno potovanje. S ponosom in hvaležnostjo v srcu se poslavljam od madžarske reprezentance," je Peter Gulacsi zapisal na Instagramu in dodal: "Več kot desetletje, 58 tekem in toliko spominov, bitk in užitka."

Pogodbo z Leipzigom ima do leta 2026, v tej sezoni je 14-krat ohranil mrežo nedotaknjeno, kar je bilo največ v nemški ligi.

Toda Leipzig je končal šele na sedmem mestu, kar pomeni, da prvič od 2016/17 in svojega debija v nemški eliti ostaja brez nastopa v evropskih tekmovanjih.

