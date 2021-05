Gulacsi ostaja pri Kamplovem Leipzigu

V javnosti so se pojavljala namigovanja, da bo Gulacsi kariero nadaljeval pri Borussii Dortmund, s katero se bo meril v soboto v prvenstvu ter v četrtek v pokalnem finalu.

"Klub in jaz hodiva po posebni poti od leta 2015, od druge lige pa do polfinala lige prvakov. To je bilo in je zelo uspešno obdobje, ki ga želimo nadaljevati skupaj," je dejal Gulacsi, madžarski nogometaš leta 2019, ki je z Leipzigom lani zaigral v polfinalu lige prvakov, ko je izpadel proti Paris Saint-Germainu.

Leipzig je sicer tri kroge pred koncem te sezone varno na drugem mestu lestvice v domači ligi.

