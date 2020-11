Grški ''Jan Oblak'' na voljo za 60 milijonov evrov

Danes bo med vratnicama grške nogometne reprezentance stal 26-letni čuvaj mreže Odysseas Vlachodimos. Brani za Benfico, kar že samo po sebi ponuja primerjavo z leto dni starejšim slovenskim asom Janom Oblakom. Ima zelo zanimivo kariero. Rodil se je v Stuttgartu, z nemško izbrano vrsto do 21 let pa osvojil celo naslov evropskega prvaka!

Za razliko od uvodne tekme letošnje lige narodov, ko sta se Slovenija in Grčija v Ljubljani razšli brez zadetkov (0:0), bo danes, ko se bo v Atenah odločalo o zmagovalcu tretje skupine lige C, za gostitelje branil Odysseas Vlachodimos. Zadnja ovira slovenskih nogometašev, ki bodo skušali prvič v tem ciklusu zatresti grško mrežo, bo torej 26-letni čuvaj mreže, rojen grškim staršem v Stuttgartu.

Z Nemci večkrat na stopničkah

V nemški bundesligi je branil na treh tekmah. Foto: Reuters Na vratih prve ekipe Stuttgarta je v bundesligi branil le trikrat, nato pa se leta 2016 po sporu s trenerjem odpravil v Atene in postal nepogrešljiv član udarne enajsterice Panathinaikosa. Dodaten razlog za selitev k ''zelenim'' je predstavljal njegov starejši brat Panagiotis, s katerim si je lahko po novem delil slačilnico. Če pa je Panagiotis, zdaj nastopa za Dynamo Dresden, kjer je njegov soigralec tudi mladi slovenski napadalec Luka Štor, zaigral za mlado grško reprezentanco že kot najstnik, pa je bilo pri Odysseasu drugače.

Njegov mlajši brat je dolgo nosil dres mlajših nemških izbranih vrst. Pred devetimi leti je nemškim upom do 17 let pomagal do drugega mesta na evropskem prvenstvu. Nizozemska je bila močnejša in v Srbiji v finalu zmagala s 5:2.

Podobno se je razpletlo tudi leta 2012, ko je Euro do 17 let gostila Slovenija, mladi tulipani pa so v finalu, tokrat po izvajanju kazenskih strelov, ponovno spravili v slabo voljo nemške sovrstnike. Med njimi ni bilo več Vlachodimosa, ki se je preselil v vrste reprezentance do 18 let (pred tem je s kadeti osvojil še tretje mesto na svetovnem prvenstvu), piramido nastopov za mlajše nemške selekcije pa v velikem slogu končal leta 2017, ko so Nemci na Poljskem osvojili Euro do 21 let.

Benfica prehitela evropske velikane

Benfica ima z grškim vratarjem velike načrte. Foto: Reuters Leta 2018 je sledila velika odločitev. Pri elfu, ki lahko računa na nič koliko odličnih in zvenečih vratarjev, je za položaj med vratnicama vladala prevelika konkurenca. Odločil se je, da bo kandidiral za grško izbrano vrsto. Želja se mu je hitro uresničila. Le štiri dni po tem, ko je Mednarodna nogometna zveza (Fifa) ugodila njegovi prošnji, je debitiral na srečanju proti Finski (1:0).

Postal je članski grški reprezentant in do danes zbral devet nastopov. Ko je prvič branil za Grčijo, je že bil vratar Benfice. V Lizbono se je preselil leta 2018 in z orli osvojil državni naslov, portugalski velikan pa je bil zelo ponosen, da se je Vlachodimos, obkrožen s številnimi ponudbami evropskih velikanov (Liverpool, Arsenal, Manchester United, Chelsea, Bayern, RB Leipzig …), odločil prav zanj.

Benfica, ki je za ''nemškega'' Grka plačala 2,5 milijona evrov, ima v zadnjem desetletju odličen nos za vratarje. Z Janom Oblakom, ki ga je kupila od ljubljanske Olimpije še kot golobradega 17-letnega najstnika, se vsekakor ni uštela. Leta 2014 ga je prodala Atleticu za 16 milijonov evrov, nato je Slovenca nasledil Brazilec Ederson, ki ga je leta 2018 kupil Manchester City za 40 milijonov evrov.

Očitno bo Benfica nekega dne zelo bogato prodala tudi Vlachodimosa, ki na svoj naslov prejema vse več povpraševanj. Njegova odkupna klavzula v pogodbi, ki ga z Benfico veže vse do leta 2024, znaša 60 milijonov evrov.

Jan Oblak je pri Benfici navduševal zlasti v sezoni 2013/14, ko je z njo zaigral v finalu lige Europa. Foto: Reuters

Poleti je o njem že razmišljal Newcastle, otoški mediji so se razpisali o morebitnem prihodu ''novega Jana Oblaka'', a ni prišlo do prestopa. "Portugalec" do nadaljnjega ostaja na Luzu, obenem pa skuša pomagati Grčiji do prvega cilja, napredovanja v ligi narodov v ligo B. Zanj bo nekdanji evropski prvak iz leta 2004 potreboval danes zmago nad Kekovo četo. V vratarskem obračunu se bosta tako morebiti sestala stara znanca navijačev Benfice, Vlachodimos in Oblak, če bo do začetka srečanja odpravil bolečine v rami. Če jih ne bo, bo slovenska vrata znova branil Vid Belec.

Zadetek v prvi ali zadnji minuti? Vseeno.

Vlachodimos bo danes vpisal jubilejni deseti nastop za grško izbrano vrsto. V letošnji ligi narodov je branil na treh tekmah, na katerih Grčija ni prejela niti enega zadetka. Jan Oblak je branil na štirih, njegova mreža pa je prav tako še vedno nedotaknjena. Foto: Reuters Grški vratar je na novinarski konferenci pred srečanjem s Slovenijo izpostavil potrpežljivost. Po njegovih besedah se Grki ne bodo zaleteli in od prve minute brezglavo napadali slovenska vrata. Zavedajo se, da morajo nujno doseči vsaj en zadetek, a bodo pri tem potrpežljivi.

''Dobro smo pripravljeni na Slovenijo. Naš cilj je zmaga, tako kot na vsaki tekmi. Želimo zmagati. Vemo, da bo zahtevna tekma, a bodo dali vse od sebe,'' je sporočil najboljši grški vratar, ki se bo danes prvič v karieri pomeril proti Sloveniji. ''Slovenija je dober tekmec, mi pa moramo biti potrpežljivi v igri. Ni važno, ali bomo dosegli zadetek v prvi ali pa zadnji minuti, pomembno je le to, da bomo zmagali,'' odločno napoveduje vratar Benfice.

Njegov selektor John Van't Schip, ki je prerodil grško reprezentanco in ji vnesel povsem drugačen slog igre, o čemer se je Slovenija prepričala že na tekmi v Ljubljani, kjer je bila žoga večino igralnega časa v nogah Grkov, dojema sklepno dejanje tretje skupine lige C kot svojevrstno finalno srečanje. Grki nimajo možnosti popravnega izpita, za napredovanje jim igra le zmaga. Sloveniji po drugi strani zadošča že neodločen rezultat, kar bi lahko Grkom, sploh ob dejstvu, če bi slovenski obrambi poveljeval Oblak, močno otežilo nalogo.

Na srečanju med Slovenijo in Grčijo v Ljubljani, ko je najlepšo priložnost za Slovenijo zapravil Andraž Šporar, je na grških vratih stal vratar Celtica Vasilis Barkas. Foto: Grega Valančič/Sportida

''Igra se finale, v finalu pa je zmagovalec lahko le en. Zanima nas le zmaga. Kako bomo napadali in kako se bomo branili, da premagamo Slovenijo,'' razmišlja nizozemski strateg, sicer rojen v Kanadi.

Dvoboj med Grčijo in Slovenijo se bo na stadionu Apollona v Atenah, tam je leta 1995 z ljubljansko Olimpijo v pokalu Uefa gostoval (in izgubil) pomočnik slovenskega selektorja Igor Benedejčič, začel ob 20.45.