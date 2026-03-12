Četrtek, 12. 3. 2026, 13.26
Podaljšanje pogodbe
Graham Potter podaljšal do leta 2030
Selektor švedske nogometne reprezentance Graham Potter je podaljšal pogodbo do leta 2030, je danes sporočila švedska nogometna zveza. Petdesetletnik, ki si je na Švedskem ime ustvaril z uspešnim sedemletnim obdobjem v Östersundu, preden je vodil angleška Chelsea in West Ham, bo nadaljeval delo z reprezentanco.
"Priložnost, da nadaljujem v tej vlogi, mi veliko pomeni. Čutim tako velik ponos kot veliko odgovornost," je dejal Potter.
Potterjev predhodnik, Danec Jon Dahl, je izgubil službo po slabem nastopu Švedske v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, kjer je igrala v isti skupini kot Slovenija.
In če je slovenska vrsta pod vodstvom Matjaža Keka že zapravila vse možnosti za nastop na SP to poletje v ZDA, Mehiki in Kanadi, jih Švedska še ima.
V dodatnih kvalifikacijah bo 26. marca v Valencii igrala proti Ukrajini. Če Švedska premaga Ukrajino, se bo pomerila s Poljsko ali Albanijo 31. marca v Stockholmu.