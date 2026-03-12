Selektor švedske nogometne reprezentance Graham Potter je podaljšal pogodbo do leta 2030, je danes sporočila švedska nogometna zveza. Petdesetletnik, ki si je na Švedskem ime ustvaril z uspešnim sedemletnim obdobjem v Östersundu, preden je vodil angleška Chelsea in West Ham, bo nadaljeval delo z reprezentanco.

"Priložnost, da nadaljujem v tej vlogi, mi veliko pomeni. Čutim tako velik ponos kot veliko odgovornost," je dejal Potter.

Potterjev predhodnik, Danec Jon Dahl, je izgubil službo po slabem nastopu Švedske v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, kjer je igrala v isti skupini kot Slovenija.

In če je slovenska vrsta pod vodstvom Matjaža Keka že zapravila vse možnosti za nastop na SP to poletje v ZDA, Mehiki in Kanadi, jih Švedska še ima.

V dodatnih kvalifikacijah bo 26. marca v Valencii igrala proti Ukrajini. Če Švedska premaga Ukrajino, se bo pomerila s Poljsko ali Albanijo 31. marca v Stockholmu.