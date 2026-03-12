Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
12. 3. 2026,
13.26

Osveženo pred

1 ura

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Graham Potter

Četrtek, 12. 3. 2026, 13.26

1 ura

Podaljšanje pogodbe

Graham Potter podaljšal do leta 2030

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Graham Potter | "Priložnost, da nadaljujem v tej vlogi, mi veliko pomeni." | Foto Guliverimage

"Priložnost, da nadaljujem v tej vlogi, mi veliko pomeni."

Foto: Guliverimage

Selektor švedske nogometne reprezentance Graham Potter je podaljšal pogodbo do leta 2030, je danes sporočila švedska nogometna zveza. Petdesetletnik, ki si je na Švedskem ime ustvaril z uspešnim sedemletnim obdobjem v Östersundu, preden je vodil angleška Chelsea in West Ham, bo nadaljeval delo z reprezentanco.

"Priložnost, da nadaljujem v tej vlogi, mi veliko pomeni. Čutim tako velik ponos kot veliko odgovornost," je dejal Potter.

Potterjev predhodnik, Danec Jon Dahl, je izgubil službo po slabem nastopu Švedske v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, kjer je igrala v isti skupini kot Slovenija.

In če je slovenska vrsta pod vodstvom Matjaža Keka že zapravila vse možnosti za nastop na SP to poletje v ZDA, Mehiki in Kanadi, jih Švedska še ima.

V dodatnih kvalifikacijah bo 26. marca v Valencii igrala proti Ukrajini. Če Švedska premaga Ukrajino, se bo pomerila s Poljsko ali Albanijo 31. marca v Stockholmu.

Graham Potter
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.