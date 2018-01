Gospod Guardiola, katero novico želite najprej? Dobro ali slabo?

Na silvestrski večer je Manchester City, ki ga sicer že na drugi dan novega leta čaka nov prvenstven obračun, gostil bo Watford, končal neverjeten niz rekordnih 18 prvenstvenih zmag v nizu v angleški premier ligi, ko je z 0:0 remiziral v gosteh pri sicer skromnemu Crystal Palacu. Ne le, da ni zmagal. Komaj se je rešil pred prvim porazom sezone. Rešil ga je vratar Ederson, ki je v 92. minuti obranil enajstmetrovko.

A veliko bolj kot zaradi konca zmagovitega niza je bil trener vodilnega Manchester Cityja Josep Guardiola po tekmi nezadovoljen zaradi poškodb napadalca Gabriela Jesusa, ki je moral z igrišča že sredi prvega polčasa, in v tej sezoni najboljšega posameznika svoje ekipe Kevina de Bruyna, ki jo je skupil po enem izmed grobem posredovanj nasprotnikovih nogometašev.

Zdaj je jasno, da bo Belgijec de Bruyne odsoten samo kratek čas in bo verjetno izpustil samo tekmo proti Watfordu, medtem ko je poškodba Brazilca Jesusa, ki je v tej sezoni dosegel deset golov v vseh tekmovanjih, resnejša.

Dvajsetletni brazilski reprezentant bo moral zaradi poškodbe kolena počivati najmanj en mesec, morda tudi več, a naj operacija ne bi bila potrebna, kot je s sporočilom na Twitterju potrdil tudi mladi brazilski as, ki bo na letošnjem svetovnem prvenstvu v Rusiji eden glavnih adutov petkratnih svetovnih prvakov.

Jesus je z osmimi goli sicer tretji najboljši strelec Manchester Cityja v prvenstvu v tej sezoni. Najboljši je Raheem Sterling , ki je zabil že kar 13 golov. Drugi je Sergio Agüero z 12.

Today I went through an image exam on my left knee that diagnosed a small medial colateral ligament injury! Thanks God, I won’t have to go through any surgery procedure. Thanks for all the fans support and positive thoughts! Happy new year! 2018 is going to be my year!!!🙌🏼🙏🏼 pic.twitter.com/10n7JhFzPb