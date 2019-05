Godin se v solzah poslavlja od Oblaka

Triintridesetletni Urugvajec Diego Godin se je po devetih sezonah pri Colchonerosu, Atleticu se je pridružil leta 2010 iz Villarreala, s klubom sporazumno dogovoril, da pogodbe, ki mu poteče konec junija, ne bo podaljšal. Pri rdeče-belih je sestavljal najbolj trdno obrambo španskega prvenstva, ki jo je slovenski vratar Jan Oblak kronal s tremi zaporednimi priznanji zamora (prejme jih vratar z najmanjšim številom prejetih zadetkov v sezoni), v iztekajoči sezoni 2018/19 pa se mu nasmiha še četrto.

Z Atleticom ni našel skupnega jezika

Urugvajec je (bil) dolgoletni ožji sodelavec Jana Oblaka v zadnji vrsti Atletica. Foto: Reuters "Malo sem živčen. Precej bolj, kot sem pred tekmami. To so moji zadnji dnevi, čakata me še zadnji dve tekmi v barvah Atletico Madrida. Rad bi, da novico slišite iz mojih ust. S klubom smo se sicer dogovarjali za naprej, imeli smo veliko pogovorov, a na koncu nismo našli skupnega jezika, tako da se zame končuje nek cikel, najlepše obdobje mojega življenja," je na novinarski konferenci na stadionu Wanda Metropolitano, ki so se je udeležili tudi njegovi moštveni kolegi, dejal izkušeni urugvajski reprezentant.

Od domačega občinstva se bo poslovil na nedeljski tekmi španskega prvenstva primera division proti Sevilli v predzadnjem krogu la lige.

Po pisanju španskih medijev naj bi se Godin preselil k milanskemu Interju, kjer že igra še en nekdanji nogometaš Atletica, Brazilec Joao Miranda.

Atletico se je kapetanu zahvalil za vse, kar je storil za napredek Atletica. Foto: Reuters

Godin je za rdeče-bele odigral 387 tekem in dosegel 27 golov, v vitrini lovorik pa ima z Atleticom en naslov španskega prvaka (2014), en pokalni naslov (2013) ter dve zmagi v evropski ligi (2012, 2018), dvakrat pa je igral tudi v finalu lige prvakov (2014, 2016).