Genoa zahteva preložitev tekme s Torinom, prvi pozivi k prekinitvi prvenstva

Potem ko je bilo na ponedeljkovem testiranju kar 14 članov nogometnega kluba Genoa pozitivnih na novi koronavirus, je klub zahteval, da tekmo italijanskega prvenstva proti Torinu preložijo. Ker so igralci in trener v karanteni, ni nobenih možnosti, da bi nabrali 13 igralcev, ki bi lahko stopili na igrišče, menijo pri Genoi.

Pravilo Evropske nogometne zveze pravi, da se tekma ne sme preložiti, če ima klub na voljo 13 igralcev, vključno z vratarjem.

Zaradi vse več okuženih nogometašev, se pojavljajo prvi pozivi k prekinitvi prvenstva. Za to se je zavzela tudi podsekretarka na italijanskem ministrstvu za zdravje Sandra Zampa.

"Protokoli so jasni, prvenstvo je treba prekiniti," naj bi dejala Zampa, ki pa je po burnih odzivih svojo izjavo že omilila: "Mislila sem, da igralci, ki so pozitivni na covid-19, ne smejo igrati dokler niso na preizkusu negativni. To ne pomeni, da je treba suspendirati serie A, o tem bosta odločali federacija in liga."

Minister za šport Vincenzo Spadafora je medtem v sredo že izjavil, da pogoji za prekinitev prvenstva še niso izpolnjeni.

