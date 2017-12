Gattuso se že pošteno trese, se vrača Montella?

Pri Milanu je pestro

Legendarni nekdanji italijanski nogometaš Gennaro Gattuso je na klop Milana sedel 27. novembra letos in nanizal serijo slabih rezultatov, zaradi katerih so navijači sedemkratnega evropskega prvaka še bolj nestrpni, kot so po slabem začetku sezone tako ali tako bili.

Najprej je ob debiju le remiziral pri Beneventu (2:2), ki je na tej tekmi osvojil sploh edino prvenstveno točko na 18 tekmah v tej sezoni. Potem je doma stežka premagal Bologno z 2:1, v zadnjih sedmih dneh pa sta sledili dve veliki razočaranji. Najprej poraz proti Hellasu v Veroni z 0:3, potem v soboto še poraz doma proti Atalanti z 0:2, po katerem so rdeče črni padli na zanje sramotno 11. mesto na prvenstveni lestvici.

Ne bo odstopil, saj je najmanjši problem

V štirih tekmah je osvojil štiri točke. Foto: Reuters "Sem najmanjši problem v tem klubu. Če bi bil, bi takoj odstopil. Če bi imel občutek, da igralci ne stojijo za menoj, prav tako," je povedal nekdanji dolgoletni nogometaš Milana, zanj je igral med letoma 1999 in 2012, ki je med prvenstvenimi tekmami poskrbel tudi za poraz proti Rijeki Matjaža Keka v ligi Europa, v kateri si je pred tem sicer že zagotovil napredovanje.

Vmes je v pokalu s 3:0 odpravil Hellas Verono, kar je praktično edina svetla točka njegovega trenerskega udejstvovanja pri Milanu.

Zato ne čudi, da v Milanu trenerja, ki se v tej vlogi za zdaj še ni izkazal (treniral je Palermo, Piso, grško OFI Creto in mladince Milana), že podijo z zdajšnjega položaja. Priznan italijanski športni dnevnik Corriere dello Sport tako piše, da bo Gattuso prav gotovo ob službo, če na zadnjih dveh tekmah v letošnjem letu ne bo pozitivnega rezultatskega premika.

Ne bi bilo nič nenavadnega, če bi se vrnil prejšnji trener

Se bo res vrnil Vincenzo Montella? Foto: Reuters V sredo Milan v italijanskem pokalu čaka mestni derbi z Interjem Samirja Handanovića, v soboto pa prvenstveno gostovanje pri Fiorentini.

Zanimive pa so informacije o tem, kdo ga bo nasledil. La Stampa, priznan italijanski dnevnik, trdi, da bo to kar Vincenzo Montella, ki se je prejšnji mesec od klopi Milana poslovil, potem ko jo je grel v zadnjem letu in pol.

Nekdanji trener Sampdorie, Fiorentine in Catanie ima namreč še vedno pogodbo z Milančani, zato naj bi bil za klubsko vodstvo trenutno prva rešitev.

Takšne odločitve v Italiji, kjer s trenerji redko dosežejo sporazumne prekinitve pogodb, sicer niso redke.

Za Andreja Silvo so pri Milanu odšteli 38 milijonov, a do zdaj v prvenstvu na 11 tekmah še ni zadel. Foto: Reuters

Bogati nakupi za prazen nič

Milan, ki je od letos v lasti kitajskega bogataša Lija Yonghonga, je poleti sicer bogato nakupoval in za okrepitve odštel skoraj 200 milijonov evrov, zaradi česar so njegovi številni navijači pričakovali, da bo po daljšem času spet konkurenčen, zato ne čudi, da so zdaj toliko bolj razočarani.

Milan je bil nazadnje italijanski prvak leta 2011. Do zadnjega naslova evropskega prvaka je prišel leta 2007.