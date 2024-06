Gašper Jovan iz Aluminija k Bravu

Dosedanji član Aluminija je z Bravom sklenil pogodbo do konca sezone 2025/26 z možnostjo podaljšanja za dodatno sezono, je sporočil ljubljanski klub.

🗣️Prva okrepitev pred novo sezono. Iz Kidričevega se je v prestolnico preselil Gašper Jovan, ki je podpisal pogodbo do konca sezone 2025/26 z možnostjo podaljšanja za dodatno sezono. pic.twitter.com/IJCP4UAgHx — NK Bravo (@NKBravo) June 15, 2024

"Vesel sem, da sem postal član NK Bravo. Rad bi se zahvalil vodstvu kluba za zaupanje, na meni pa je, da si izborim čim več minut na igrišču in s svojimi predstavami pomagam ekipi pri doseganju zastavljenih ciljev. Odločitev za Bravo je bila lahka, saj vidim odlično priložnost za svoj razvoj. Ob prihodu v klub so me vsi sprejeli zelo lepo in lahko rečem, da se že zdaj počutim kot doma," je za spletno stran Brava dejal Jovan, ki je v dresu Aluminija v prejšnji sezoni dosegel tri gole.