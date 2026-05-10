Galatasaray turški nogometni prvak

Nogometaši Galatasaraya so turški nogometni prvaki. To jim je uspelo že četrtič zapovrstjo, in sicer po tem, ko so v predzadnjem krogu na domačem igrišču s 4:2 premagal Antalyaspor, nekdanji klub Andraža Šporarja in Jureta Balkovca. S tem so si nabrali neulovljivo prednost štirih točk pred mestnim tekmecem Fenerbahčejem.

Za Galatasaray, v katerem glavno vlogo na igrišču igra Nigerijec Victor Osimhen, je to 26. naslov prvaka in je najuspešnejši turški klub.

Z novim naslovom se je neposredno uvrstil v ligo prvakov, kjer je letos igral v izločilnih bojih, do teh je prišel tudi z zmago proti Juventusu.

Veselje navijačev ob uspehu.

Fenerbahče je brez naslova že 12 let, kar je najdaljša suša v njegovi zgodovini.

V turški ligi od slovenskih nogometašev igrata Žan Žužek in Blaž Kramer, prvi nastopa za Genclerbirligi, drugi pa za Konyaspor.

