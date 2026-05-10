Nedelja, 10. 5. 2026, 10.21
Galatasaray turški nogometni prvak
Nogometaši Galatasaraya so turški nogometni prvaki. To jim je uspelo že četrtič zapovrstjo, in sicer po tem, ko so v predzadnjem krogu na domačem igrišču s 4:2 premagal Antalyaspor, nekdanji klub Andraža Šporarja in Jureta Balkovca. S tem so si nabrali neulovljivo prednost štirih točk pred mestnim tekmecem Fenerbahčejem.
Za Galatasaray, v katerem glavno vlogo na igrišču igra Nigerijec Victor Osimhen, je to 26. naslov prvaka in je najuspešnejši turški klub.
Z novim naslovom se je neposredno uvrstil v ligo prvakov, kjer je letos igral v izločilnih bojih, do teh je prišel tudi z zmago proti Juventusu.
Veselje navijačev ob uspehu.
Fenerbahče je brez naslova že 12 let, kar je najdaljša suša v njegovi zgodovini.
V turški ligi od slovenskih nogometašev igrata Žan Žužek in Blaž Kramer, prvi nastopa za Genclerbirligi, drugi pa za Konyaspor.
