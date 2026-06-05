Prvak med požeruhi: zvezdnik je v Celju trikilogramski burger pojedel v rekordnem času

V priljubljeni celjski restavraciji so gostili slavnega tekmovalnega jedca, ki je sprejel izziv, se lotil njihovega gigantskega burgerja in podrl hitrostni rekord.

Celjska restavracija Stari pisker, specializirana predvsem za mesnine z žara, je na družbenih omrežjih razkrila, da jih je ta teden obiskal Adam Moran, bolj znan pod vzdevkom Beard Meats Food. 40-letni YouTube zvezdnik iz Leedsa je eden najslavnejših tekmovalnih jedcev v Evropi in je vknjižil že vrsto rekordov v hitrostnem požiranju velikih količin hrane, novega pa je postavil tudi v Celju.

V Starem piskru se je lotil njihovega zloglasnega izziva z burgerjem Fat Joe, pravim nebotičnikom mesa in sira, ki skupaj z ocvrtim krompirčkom in čebulnimi obročki tehta okoli tri kilograme. Zmazal ga je v 11 minutah in petih sekundah ter s tem za kar 40 sekund izboljšal prejšnji rekord, ki ga je postavil Randy Santel, še en znan profesionalni jedec.