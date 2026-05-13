Sreda, 13. 5. 2026, 17.10
1 ura, 24 minut
Francosko prvenstvo, zaostali tekmi 29. kroga
Francija v pričakovanju odločilnega spopada vodilnih
Na francoskih zelenicah bosta danes odigrani zaostali tekmi 29. kroga državnega prvenstva. Vse oči bodo uprte v stadion Bollaert-Delelis, kjer se bosta ob 21. uri pomerili vodilni ekipi. PSG si je v praksi že zagotovil 14. francoski naslov, saj ima na vrhu lestvice dve tekmi pred koncem šest točk naskoka pred Lensom, ob tem pa je razlika v zadetkih odločno na strani finalistov lige prvakov. Pred tem bosta na delu še Brest in Strasbourg.
Francosko prvenstvo, 33. krog:
Sreda, 13. maj:
Lestvica
Najboljši strelci:
18 – Lepaul (Rennes)
16 – Panichelli (Strasbourg)
15 – Greenwood (Marseille)
13 – Balogun (Monaco)
12 – Edouard (Lens)
11 – Šulc (Lyon)
10 – Barcola (PSG), Dembele (PSG), Fati (Monaco), Pagis (Lorient), Said (Lens), Thauvin (Lens)
...