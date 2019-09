Neymar se je vrnil, poslušal žaljivke in v 92. minuti mojstrsko zabil za zmago

V prvi sobotni tekmi je PSG na Parku Princev v Parizu gostil Strasbourg, na tej tekmi pa se je prvič po sredini maja v postavi Parižanov znašel Neymar, ki je poleti hotel izsiliti prestop v Barcelono, a mu ni uspelo. S tem se je še vedno najdražji nogometaš vseh časov zameril navijačem PSG, ki so že pred časom sporočili, da ga ne želijo več videti v dresu svojega ljubljenega kluba, to pa so dali brazilskemu super zvezdniku vedeti tudi tokrat, ko so mu namenili kar nekaj žaljivk. Brazilca to očitno ni zmedlo, saj je v 92. minuti zabil edini gol na tekmi in poskrbel za tri točke Parižanov. Za te je prve minute zbral tudi Argentinec Mauro Icardi, ki je pred kratkim v klub prestopil iz milanskega Interja.

Mojstrovina Neymarja za zmago:

Stunning goal from Neymar 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/noMZ9LJ5uR — Aboagye Eric (@1Aboagye_eric) September 14, 2019

Žaljivke za Neymarja v Parizu:

PSG ultras chanting:



'Neymar, son of a bitch'



The Brazilian returns to the team for the first time this season. 👀 pic.twitter.com/h3V0hgcNjg — Football Tweet (@Football__Tweet) September 14, 2019

Slovenski legionarji bodo na delu v nedeljo. Rene Krhin in Denis Petrić bosta z Nantesom točke lovila proti Reimsu, St. Etienne Roberta Berića pa bo pred domačo publiko napadel Toulouse.

Najzanimivejši obračun bo v kneževini med Marseillom in Monacom, čeprav so domači daleč od tiste ekipe, ki je še pred časom navduševala svoje navijače.

