Remi na derbiju začelja, Berićevi na zahtevnem gostovanju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na uvodni nedeljski tekmi je Remis z 2:0 ugnal Lille. Nogometaši Nice so z 2:1 ugnali Rennes, na derbiju začelja sta Strasbourg in Monaco remizirala z 2:2. Na delu bo tudi Robert Berić, ki ga po visokem porazu St. Etienna proti Lillu ob 21. uri čaka zahtevno gostovanje pri Marseillu.

Francoski prvak PSG je v petek brez kopice poškodovanih zvezdnikov, manjkali so Edinson Cavani, Kylian Mbappe in Neymar, z 2:0 ugnal Metz. Slovenski trener Luka Elsner je v soboto z Amiensom izgubil v Toulousu, Nantes Reneja Krhina, ki je sedel na klopi, in Denisa Petrića, ki ga ni bilo v zapisniku srečanja, pa je ugnal Montpellier.

Francosko prvenstvo, 4. krog:

Lestvica: