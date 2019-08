Krhin ni odpotoval k Elsnerju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tretji krog francoskega prvenstva se bo zavlekel, saj bo trajal vse do srede. Danes bo Amiens pod vodstvom Luke Elsnerja skušal zmagati doma še drugič zapored. V goste prihaja Nantes, a brez Reneja Krhina, ki je ostal doma. Prvak PSG bo v nedeljo pričakal Toulouse, St. Etienne Roberta Berića se bo v sredo mudil pri podprvaku Lillu.

V francoskem prvenstvu se lahko s stoodstotnim izkupičkom po dveh krogih pohvalijo le trije klubi. To so Lyon, Nice in Rennes. Danes bodo odigrane štiri tekme, tudi ''slovenski'' obračun v Amiensu, na katerem bo mladi slovenski trener Luka Elsner poskušal doseči drugo zaporedno domačo zmago. Pomeril se bo z Nantesom, za katerega ne bo kandidiral Rene Krhin. Slovenski reprezentant, ki je imel v zadnjih mesecih veliko težav s poškodbo gležnja, ni odpotoval v Amiens, za dvoboj pa bo kandidiral Denis Petrić, na papirju tretji vratar kanarčkov.

Tretji krog se bo končal v sredo, ko bo St. Etienne z Robertom Berićem gostoval pri podprvaku Lillu, ki ga je nedavno okrepil portugalski up Renato Sanches, v Nici pa bo gostoval Marseille.

Lestvica: