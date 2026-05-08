Avtor:
R. P.

Petek,
8. 5. 2026,
16.17

Petek, 8. 5. 2026, 16.17

Francosko prvenstvo, 33. krog

PSG bi lahko postal prvak že v nedeljo, a ...

PSG | Nogometaši PSG želijo ubraniti francoski in evropski naslov. | Foto Reuters

Foto: Reuters

PSG se pripravlja na veliki finale lige prvakov, kjer želi 30. maja v Budimpešti premagati Arsenal in ubraniti evropski naslov. Pred tem želi ubraniti še francoski naslov. Načrte mu lahko prekriža le najbližji zasledovalec Lens, ki tri nastope pred koncem za varovanci Luisa Enriqueja zaostaja šest točk. Danes se lahko z domačo zmago nad Nantesom vodilnim Parižanom, ki bodo dvoboj 33. kroga odigrali v nedeljo, približa na tri točke. Nantes lovi enega zadnjih vlakov, da še ostane v igri za obstanek.

Vodilni PSG je med tednom spravil navijače v delirij z remijem v Münchnu, s katerim je napredoval v finale lige prvakov, v nedeljo pa ga na Parku princev čaka dvoboj z Brestom, v katerega vstopa kot absolutni favorit. Če Lens v petek ne bo premagal Nantes, bi lahko Parižani z nedeljsko zmago že proslavljali nov naslov državnega prvaka.

V boju za tretje mesto, ki tudi vodi neposredno v ligo prvakov, je v najboljšem položaju Lyon, na četrtem mestu, ta zagotavlja nastop v kvalifikacijah, pa je trenutno Lille. Rennes za njim zaostaja dve, Monaco štiri, Marseille, ki bi lahko ostal celo brez evropskih nastopov, pa pet točk.

Francosko prvenstvo, 33. krog:

Petek, 8. maj:

Sobota, 9. maj:

Nedelja, 10. maj:

Lestvica

Najboljši strelci:

18 – Lepaul (Rennes)
16 – Panichelli (Strasbourg)
15 – Greenwood (Marseille)
13 – Balogun (Monaco)
12 – Edouard (Lens)
11 – Šulc (Lyon)
10 – Barcola (PSG), Dembele (PSG), Fati (Monaco), Pagis (Lorient), Said (Lens), Thauvin (Lens)
...

