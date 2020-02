Začelo se bo v kneževini, Luka Elsner pričakuje prvake

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Monaca bodo na prvi tekmi 25. kroga francoskega prvenstva gostili Montpellier in lovili tretjo zaporedno ligaško zmago, kar jim v tej sezoni še ni uspelo. Sobotni spored se bo začel s tekmo med Amiensom, ki ga vodi Luka Elsner, in PSG, Nantes Reneja Krhina in Denisa Petrića pa bo malce kasneje gostil Metz.