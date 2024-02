Mbappe zabil 20. gol, a tudi zapravil 11-metrovko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodilni PSG je na uvodni tekmi 20. kroga francoskega prvenstva z 2:1 premagal Strasbourg. Za Parižane sta zadela Marco Asencio in Kylian Mbappe, ki je na začetku tekme zapravil strel z bele pike. Najbližja zasledovalca, Nice in Brest, se bosta v nedeljo udarila med seboj.

V nedeljo bo zelo pestro. Le Havre bo v času nedeljskega kosila gostoval v Monaku, ki je na četrtem mestu in si želi priigrati mesto, ki pelje v ligo prvakov. Četa Luke Elsnerja je na 11. mestu. Slovenski strateg letos sploh še ni izgubil. Na prvenstvu in pokalu je odigral štiri tekme, trikrat zmagal in nazadnje remiziral z Lorientom (3:3), ko je točko v izdihljajih srečanja z drugim zadetkom rešil 34-letni ganski veteran Andre Ayew.

Luka Elsner se z Le Havrom odpravlja na gostovanje k Monacu. Foto: Guliverimage

Na derbiju za drugo mesto se bosta spopadla najbližja zasledovalca Parižanov, Brest bo gostil Nico, nato pa bo zvečer sledil derbi med Lyonom in Marseillom. Gostiteljem gori pod nogami, saj so šele na 16. mestu. V zimskem prestopnem roku so se okrepili, prišel je tudi izkušeni Srb Nemanja Matić, višje od sedmega mesta pa želijo biti tudi gostje iz Marseilla.

Francosko prvenstvo, 20. krog:

Petek, 2. februar:

Sobota, 3. februar:

Nedelja, 4. februar:

Lestvica: