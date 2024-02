Znova je vroče, Mbappe na izhodnih vratih

Po koncu zimskega prestopnega roka so v nogometnem svetu v zadnjem dnevu znova močno oživele govorice okoli odhoda in prestopa nogometaša PSG Kyliana Mbappeja k Real Madridu. Po poročanju več tujih medijev, med drugim tudi francoskega častnika Le Parisien in ESPN, naj bi se francoski napadalec dokončno odločil in bo poleti podpisal za Real Madrid.

Kyliana Mbappeja se je v zadnjih letih neštetokrat povezovalo z morebitnim odhodom k Real Madridu, a je 25-letni francoski nogometaš vse do zdaj ostal član PSG-ja. Nazadnje je bilo dogajanje okoli njegovega morebitnega odhoda iz francoske prestolnic zelo vroče na začetku letošnje sezone, saj se je učinkoviti napadalec zaradi zavračanja pogajanj o podaljšanju pogodbe, ki se mu izteče letos poleti, znašel v "nemilosti" PSG-ja. Ta ga je najprej začasno izključil iz prvega moštva, izpustil je tudi predsezonsko pripravljalno turnejo na Japonskem in v Južni Koreji, a so ga nato v klubu francoskih prvakov vendarle sprejeli nazaj v svojo sredino, pri kateri je z 20 doseženimi goli v tej sezoni z naskokom prvi strelec francoskega prvenstva.

Mbappe, ki je od leta 2018, ko je pariški klub zanj Monacu plačal 180 milijonov evrov, uradno član francoskega velikana, naj bi se zdaj po poročanju številnih tujih medijev dokončno odločil in se poleti preselil v Madrid. Medtem ko sta ESPN in Le Parisien poročala, da je dogovor praktično sklenjen, pa dogajanja še ni potrdil dobro obveščeni novinar okoli dogajanja na nogometni tržnici Fabrizio Romano, ki je za zdaj sporočil le, da naj bi se "Real Madrid močno trudil okoli prestopa in sklenitve dogovora s 25-letnim francoskim nogometašem." Če bo do sklenitve dogovora res prišlo, se bo Mbappe v špansko prestolnico preselil kot prost igralec. Mbappe je za PSG skupno odigral 288 tekem, dosegel 241 golov in vpisal 105 asistenc. Šestkrat je bil prvak Francije, lige prvakov pa mu (še) ni uspelo osvojiti.

