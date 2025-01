Lahko Luka Elsner znova pokvari načrte PSG?

Vodilni PSG se bo v 19. krogu v soboto zvečer nameril na Reims, ki je po nizu slabših rezultatov v francoskem prvenstvu padel na 13. mesto. Goste vodi Luka Elsner, ki ga čaka izjemno zahtevna naloga, saj so Parižani v tej sezoni še neporaženi, med tednom pa so po neverjetnem preobratu v ligi prvakov s 4:2 ugnali Manchester City. Toulouse Mihe Zajca bo v nedeljo gostil Montpellier, drugouvrščeni Marseille pa bo isti dan v večernem terminu gostoval pri Nici. Kot prva pa se bosta v boj za točke danes podala Auxerre in St. Etienne.

Nogometaši Reimsa niso v francoskem prvenstvu zmagali že sedem krogov zapored in na lestvici zdrsnili na 13. mesto, vmes pa za boljšo voljo poskrbeli v pokalu, kjer so presenetili in izločili Monaco. Na zadnjih sedmih prvenstvenih tekmah so sicer osvojili le tri točke, v soboto pa jih čaka gostovanje pri vodilnem in v tej sezoni nepremagljivem PSG. Mladi slovenski strateg Luka Elsner je lahko med tednom spremljal razigrano predstavo Parižanov v ligi prvakov proti Manchester Cityju (4:2), v soboto pa bi lahko v dresu PSG debitiral gruzijski as Hviča Kvaračelia.

PSG je v tej sezoni še brez poraza na francoskih zelenicah. Foto: Guliverimage

Lahko Elsner pokvari spektakel ob krstnem nastopu nekdanjega zvezdnika Napolija? V tej sezoni je že pokvaril načrte Parižanom in se z njimi na domačem igrišču v Reimsu razšel brez zmagovalca (1:1). To je bil le eden izmed štirih remijev PSG v tej sezoni, preostalih 14 tekem v prvenstvu je dobil.

Francosko prvenstvo, 19. krog:

Petek, 24. januar:

Sobota, 25. januar:

Nedelja, 26. januar:

Lestvica: