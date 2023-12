Lyon v boju za obstanek, a je vzel skalp Monaca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji velikan francoskega nogometa Lyon, ki je za zdaj na mestih, ki vodijo v drugo ligo, je v 16. krogu ligue 1 le prišel do tretje zmage sezone. In to proti tretjemu na lestvici Monacu. Za zmago z 1:0 je v 85. minuti zadel Jeffinho.