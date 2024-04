Šov v Pekingu: avtomobilska streznitev za Evropo, posle iščejo tudi Slovenci

Avtomobilska razstava v Pekingu je jasno pokazala, da so Kitajci vse sile usmerili v elektromobilnost in da ta pri njih ni prihodnost, temveč realnost že danes.

Medtem ko so avtomobilske razstave v Evropi na robu preživetja in smo letos v Ženevi morda videli celo zadnjo izvedbo nekdanjega bleščečega šova evropske avtomobilske industrije, je bilo v Pekingu zadnji teden povsem drugače. Na prizorišču je pokalo po šivih, Kitajci pa so celemu svetu dali jasno sporočilo, da so pripravljeni na avtomobilsko prihodnost in da je ta vsaj pri njih realnost že danes.

Pekinška sedanjost in ne prihodnost

Proizvajalci so v Pekingu razkrili 117 novih modelov, lani na razstavi v Šanghaju je bilo novosti 93. Skupaj so na razstavi pokazali kar 278 vozil tako imenovanega segmenta novih energijskih vozil, kamor Kitajci uvrščajo električne avtomobile in priključne hibride.

Poudarek na električnih avtomobilih je bil pričakovan. Pot v elektromobilnost je jasna strategija največjega trga na svetu. Aprila so vozila NEV prvič predstavljala več kot polovico vseh novih prodanih avtomobilov na Kitajskem. Na razstavišču so se množice gnetle okrog razstavišča znamke BYD (ti so veliko energije vložili v promocijsko premijskih znamk Denza in Yangwang), veliko pozornosti je s prvim avtomobilom SU7 požel Xiaomi – zanj so prejeli že več kot 75 tisoč naročil, po besedah direktorja Lei Juna so med njimi tudi nekdanji kupci znamk Audi in BMW.

Foto: Plan-net Avto

Foto: Plan-net Avto

Pekinška avtomobilska razstava je bila pomembna tudi za slovenske podjetnike. Tako se je na razstavišču mudil Marko Femc, ki je že pred leti začel med prvimi v Slovenijo uvažati kitajske (predvsem električne) avtomobile. Femc je bil tudi na razstavišču družbe Dongfeng in morda bo v Slovenijo pripeljal avtomobile ene izmed njihovih znamk.

V Sloveniji sta med večjimi znamkami na trgu dejavna predvsem MG Motor in Geely, prihaja tudi LynkCo. Odprto ostaja vprašanje BYD, ki prav gotovo mika trgovce v Sloveniji. Za mesto distributerja se je prijavilo več avtomobilskih trgovcev, a uradne napovedi o prihodu BYD v Slovenijo še ni. Medtem sta vsaj dva neučakana kupca vozila te znamke že pripeljala iz tujine. Med registracijami je tako že BYD atto 3, kmalu pa bomo na cestah videli tudi prvega seala.

Šele pred štirimi leti je na slovenski trg uradno vstopila Tesla, ki je danes z modeloma 3 in Y že velikoserijska avtomobilska znamka. Lani so kot prvi v enem letu na slovenske ceste pripeljali več kot 1.300 novih električnih avtomobilov.

Foto: Reuters

"Za klasične avtomobile z bencinskimi motorji ni več pravega zanimanja. Vsi iščejo najnovejše tehnologije na področju inteligenčnih sistemov in elektrifikacije. Električni pogoni tu niso več prihodnost, temveč sedanjost," je za Reuters povedal William Li, izvršni direktor znamke Nio.

Mercedes-Benz je v ospredje s premiero električnega razreda G prav tako porinil svoj električni program, ameriški General Motors je svoje klasične avtomobile prvič pustil izven razstavišča in Kitajcem prav tako pokazal le električne modele. Volkswagen je s konceptom ID.code napovedal namenski razvoj avtomobilov za Kitajsko, kjer jim je lani BYD prvič odvzel status najuspešnejšega proizvajalca. Volkswagen bo za Kitajsko razvil novo platformo, ob tem pa bodo skupaj z Xpengom lahko rasli tudi na tehnološkem področju. Tesle na razstavi v Pekingu ni bilo.

Foto: Plan-net Avto

Kitajci proti Evropi? Na protekcionizem bodo odgovorili s tukajšnjimi tovarnami.

Ena izmed perečih tem je bil v Pekingu tudi pohod kitajskih proizvajalcev na tuje trge. Domači trg se sooča s preseženo kapaciteto in zato proizvajalci iščejo nove trge. Vstop v Evropo je za zdaj še dokaj zadržan, a zagotovo tudi premišljen.

Ker Evropa medtem grozi z obdavčitvijo, bo to še pospešilo vlaganja v kitajske tovarne v Evropi. BYD jo bo imel na Madžarskem, Chery Auto v Španiji, tudi pri Xpengu so jasno povedali, da se bi lahko z evropsko tovarno izognili morebitnemu bruseljskemu protekcionizmu.

Huawei je že med največjimi razvojnimi dobavitelji, med naročniki tudi Audi?

Zanimivo sporočilo razstave v Pekingu je bila tudi avtomobilska rast družbe Huawei. Ti so v komaj štirih letih postali eden najbolj cenjenih avtomobilskih dobaviteljev na področju naprednih elektronskih in operacijskih sistemov. Vsaj sedem kitajskih proizvajalcev se poteguje, da bi v svoje avtomobile vgradili Huaweijeve vozniško-asistenčne sisteme. Te bo po neuradnih napovedih uporabil tudi Audi, in sicer za svoj prihodnji model Q6L, ki bo namenjen za kitajski trg. To bo prvi posel Huweija z avtomobilskim naročnikom, ki ni kitajski.