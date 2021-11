Messi ga je dočakal!

Vodilni francoski prvoligaš PSG je v 14. krogu doma premagal Nantes (3:1), dvoboj pa je zaznamoval strelski prvenec Lionela Messija v francoskem prvenstvu. Argentinec je postavil končni rezultat, Parižani pa so še povišali prednost pred zasledovalci. V nedeljo zvečer se bosta v derbiju "soimenjakov" udarila Lyon in Marseille.

Vodilni PSG je v soboto na Parku princev premagal Nantes s 3:1, a se je za novo zmago še kako namučil. Francoski zvezdnik Kylian Mbappe, ki je v tej sezoni najboljši strelec bogatega pariškega kluba, je resda gostitelje povedel v vodstvo že v 2. minuti, a so nato gostje vrnili udarec. Ko je v 65. minuti moral zaradi rdečega kartona predčasno z igrišča vratar PSG Keylor Navas, "kanarčki" pa so v 76. minuti prek Koloja Muanija izenačili na 1:1, je zadišalo po presenečenju.

Navdušenje navijačev ob zadetku Lionela Messija:

SCENES IN PARIS, LISTEN TO THE ROAR AFTER MESSI’S GOAL 😍🦁🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/fSx5BVLliE — mx (@MessiMX30i) November 20, 2021

Parižani pa so kljub igralcu manj vendarle strli odpor gostov. V 81. minuti so po zaslugi avtogola Dennisa Appiaha ponovno prešli v vodstvo, nato pa je navijače spravil na noge Lionel Messi. Argentinec je bil poln motivacije, saj je v šestem nastopu končno dočakal prvi zadetek v francoskem prvenstvu. Zaradi bolečin v kolenu je preventivno izpustil zadnji tekmi PSG, a je nato zaigral v državnem dresu, pomagal Argentini do preboja na SP 2022, po vrnitvi iz Južne Amerike pa dočakal še tako želen prvenec na francoskih zelenicah.

Sergio Ramos (na fotografiji na zadnjem treningu pariškega kluba) vendarle ni kandidiral za nastop proti Nantesu. Foto: Reuters

Čeprav se je potihoma napovedoval, pa je v soboto izostal debitanski nastop nekdanjega kapetana madridskega Reala Sergia Ramosa v francoskem prvenstvu. Izkušeni Španec je sodeč po prizorih z zadnjih treningov pariškega kluba odpravil zdravstvene težave, a vseeno ni kandidiral za prvi nastop v dresu francoskega podprvaka.

V uvodnem srečanju 14. kroga francoskega prvenstva sta se Monaco in prvak Lille razšla z 2:2, z dvema doseženima zadetkoma pa je na vrh lestvice najboljših strelcev skočil Lillov Kanadčan Jonathan David.

V nedeljo zvečer bo 14. krog sklenil veliki derbi med soimenjakoma (Olympique) iz Lyona in Marseilla. Slednjim kaže na lestvici bolje, nekdanji evropski prvaki imajo štiri točke več od Lyona.

Francosko prvenstvo, 14. krog: Petek, 19. november:

Monaco : Lille 2:2 (1:2)

Diatta 41., Ben Yedder 83.; David 5., 9.; RK: Pavlović 78./Monaco Sobota, 20. november:

17.00 PSG - Nantes

21.00 Rennes - Montpellier Nedelja, 21. november:

13.00 Brest - Lens

15.00 Troyes - St. Etienne

15.00 Metz - Bordeaux

15.00 Strasbourg - Reims

15.00 Angers - Lorient

17.00 Clermont - Nice

20.45 Lyon - Marseille