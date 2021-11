PSG zmagal brez Messija, blestela Neymar in Mbappe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Neymar in Kylian Mbappe sta v soboto zvečer izstopala v dresu PSG.

Neymar in Kylian Mbappe sta v soboto zvečer izstopala v dresu PSG. Foto: Reuters

Vodilni PSG je v 13. krogu francoskega prvenstva v gosteh premagal Bordeaux (3:2) in povišal prednost pred zasledovalci. Brazilski zvezdnik Neymar je dosegel dva zadetka, njegov soigralec Francoz Kylian Mbappe pa se je izkazal z zadetkom in dvema asistencama. V uvodnem sobotnem dvoboju sta se prvak Lille in Angers razšla brez zmagovalca.