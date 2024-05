Zadnje dejanje za Kyliana Mbappeja

Na Stade de Francu v predmestju Pariza se bo danes odvil finale francoskega pokala med Lyonom in PSG-jem.

Obračun finala bo tudi zadnji za Kyliana Mbappeja, ki se bo po sezoni poslovil od PSG-ja in bo kariero nadaljeval pri Real Madridu. Mbappe je v Paris Saint-Germain prispel leta 2017 pri 19 letih. Mbappejev čas pri PSG je bil poln uspehov, tako ekipnih kot individualnih. Osvojil je šest naslovov ligue 1, tri francoske pokale, dva ligaška pokala in rekordnih pet nagrad za igralca leta, a je ostal brez tako želenega naslova v ligi prvakov. Skoraj sedem let po prihodu bo imel Mbappe tako še zadnjo priložnost, da doda še zadnjo lovoriko v svojo zbirko, ko se bo PSG v soboto pomeril z Lyonom v finalu francoskega pokala.

Rekorder tekmovanja je PSG, ki je pokalno lovoriko osvojil 14-krat. Drugi na večni lestvici je Marseille (10), sledita mu St. Etienne in Lille (oba 6).

Francoski pokal, finale:

Sobota, 25. maj: