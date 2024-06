Prigrizki so pomemben del zdravih prehranjevalnih navad, saj so ključni za preprečevanje prenajedanja.

Izbire, ki jih sprejemamo pri vsakodnevni prehrani igrajo eno najpomembnejših vlog pri našem splošnem fizičnem in duševnem zdravju. Uravnotežena prehrana, ki vključuje tudi redne, hranljive prigrizke, ni le nujna za vzdrževanje kakovostne ravni energije, temveč prispeva tudi k preprečevanju prenajedanja in pomaga pri ohranjanju zdravih prehranjevalnih navad.

Vsi vemo, da raznovrstno sadje, zelenjava, polnozrnate žitarice, puste beljakovine in zdrave maščobe telesu zagotavljajo vitalna hranila, kot so vitamini, minerali, vlaknine in antioksidanti. Vendar je za pravilno delovanje našega telesa prav tako pomembno tudi redno prehranjevanje, saj pomaga uravnavati raven sladkorja v krvi, preprečuje padec energije in zmanjšuje verjetnost prenajedanja pri naslednjih obrokih.

Prav zaradi teh razlogov se večina strokovnjakov strinja, da je priporočljivo imeti tri glavne obroke - zajtrk, kosilo in večerja – dopolnjene s prigrizki, da raven energije čez dan ostane stabilna.

Prigrizki so lahko hkrati najmočnejši in najšibkejši člen. Če se jim ne posvetimo premišljeno in jih ne načrtujemo pravočasno se zgodi, da v hitrem življenjskem ritmu najpogosteje posežemo po okusnem, a nezdravem prigrizku, ki na koncu prinese prazne kalorije in odvečne kilograme.

Prenajedanje je lahko posledica različnih dejavnikov, ki jih dodatno spodbuja sodoben način življenja - od čustvenih sprožilcev do nepremišljenega prehranjevanja in nerednih obrokov.

Zdravo snackanje lahko pomaga uravnavati apetit, kar olajša nadzor nad velikostjo porcij pri glavnih obrokih. Če dosledno hranimo svoje telo čez dan, je manj verjetno, da bomo doživeli intenzivno lakoto, ki pogosto vodi do prenajedanja in s tem do pridobivanja teže. Zdravi prigrizki so zato pomemben most med obroki, saj zaustavljajo lakoto in preprečujejo pretirano uživanje med glavnimi obroki. Da bi ostali zadovoljni in nahranjeni, je priporočljivo izbrati prigrizke, bogate s hranili, ki zagotavljajo dobro ravnotežje ogljikovih hidratov, beljakovin in zdravih maščob.

Sveže sadje ali zelenjava z oreščkovim maslom, trail mix z oreščki, semeni in suhim sadjem, polnozrnati krekerji s svežim sirom, grški jogurt z granolo itn. so vedno dobra izbira, vendar ne vedno praktična.

Na srečo danes na trgu obstajajo tudi pripravljeni izdelki, ki so odličen primer, da gredo lahko dober okus, kakovostna sestava in uravnotežena prehrana z roko v roki. Če iščete rastlinske izdelke, narejene iz visokokakovostnih sestavin, brez glutena, veganske in bogate z grahovimi beljakovinami, so BiteMe Lava in Protein Cookies odlična izbira, saj ne zanemarjajo osnovne ideje prigrizkov – da so ti užitek za brbončice.

Te piškotki prihajajo v šestih različnih, vznemirljivih okusih, ki so leta 2023 prejeli prestižno priznanje World Food Innovation Award za okus. Mehki in prožni Lava Cookies so na voljo kot Cashew Creme, Nugat Rush in Almond Delight. Protein Cookies pa kot Peanut Butter, Cashew Butter in Almond Butter. Najboljše od vsega je, da ima vsak piškotek le 97 kalorij, in to dobrih, zdravih, veganskih in organskih, brez aditivov in dodanih sladkorjev. Medtem ko Lava Cookies zagotavljajo beljakovine iz oreščkov, Protein Cookies vsebujejo grahove beljakovine, ki so odličen vir rastlinskih beljakovin, ki zagotavljajo esencialne aminokisline ter podpirajo razvoj in okrevanje mišic.

Za razliko od tradicionalnih virov beljakovin so grahove beljakovine lahko prebavljive, kar jih naredi idealno izbiro za tiste, ki iščejo prigrizek, poln beljakovin, brez ogrožanja zdravja prebavnega sistema. Poleg tega so grahove beljakovine, kot dober vir vlaknin, nežne za želodec.

Pomembno je vedeti tudi, da uravnotežena prehrana ne vpliva le na fizično zdravje, temveč je povezana tudi z duševnim blagostanjem. Obroki, bogati s hranili lahko pozitivno vplivajo na razpoloženje, kognitivno funkcijo in raven stresa, kar pozitivno vpliva na naše delovanje, bodisi v zasebnem bodisi v poslovnem življenju.

