Izjemna ideja za počitnice

Ob hrvaški dalmatinski obali leži zakladnica zgodovine, kulture in naravnih čudes, ki čakajo, da jih odkrijemo: Šibeniško-kninska županija . Ta obalni dragulj ni le cilj, to je potovanje skozi čas, kjer vsak tlakovani kamen šepeta zgodbe preteklosti in vsak val odmeva skrivnosti starih obal.

Zgodbe tradicije: podvodna odiseja Krapanja

Brodarica in Krapanj sta priljubljeni destinaciji za družinske počitnice. Foto: Zoran Vulinović, TB Krapanj-Brodarica

Začnite svojo pustolovščino na Krapanju, slikovitem otoku, kjer tradicija teče tako globoko kot Jadransko morje. Potopite se v njegov labirint ozkih ulic. Vsaka je obdana z zdelanimi kamnitimi hišami, ki varujejo stoletja stare skrivnosti. A prava čarovnija se skriva pod valovi. Pridružite se lokalnim potapljačem, ko se spuščajo v azurne globine. Le čez zaliv, na celini, leži Brodarica, obalni raj, kjer s soncem obsijane plaže vabijo, kristalno čista voda pa blesti.

Vodice: obmorski čar in kulturna dediščina

Vodice so znane po svojem živahnem vzdušju, čudovitih plažah in bogati kulturni zgodovini. Foto: Petar Grgurev

Samo 11 kilometrov severozahodno od Šibenika leži izjemno priljubljeno letovišče ob morju, Vodice. Ponujajo odlične pogoje za nepozabne in aktivne počitnice. Vodice slovijo po svojih lepih plažah in živahnem vzdušju. Kot največji turistični center v regiji, mesto gosti številne festivale, sejme in dogodke, obenem pa nudi različne priložnosti za individualne športne dejavnosti in rekreacijo. Poleg tega se Vodice lahko pohvalijo z bogato kulturno dediščino in več dragocenimi arheološkimi najdišči, med drugim s prazgodovinskimi naselbinami na zgodovinskih otokih, ki pričajo o vitalnosti in pomembnosti preteklih naselij, kot so Velika Mrdakovica - Arauzona in Bazilika Geminatae.

Bilice, Tribunj in obalni čari

Srce Tribunja je njegovo zgodovinsko staro mestno jedro, ki se nahaja na majhnem otoku in je s kamnitim mostom povezan z obalo. Foto: TB Šibenik Dalmatia

Podajte se v mirno podeželsko okolje Bilic, kjer se oljčni nasadi in vinogradi razprostirajo tako daleč, kot sega oko. Pohajkujte po skritih poteh, vdihavajte vonj po Sredozemlju in odkrijte pravo bistvo podeželskega življenja. Za okus pristnega dalmatinskega čara obiščite Tribunj, slikovito ribiško vasico, kjer se zdi, da se čas ustavi. Potepajte se po njenih ozkih ulicah, obloženih s kamnitimi hišami, in uživajte v sproščenem vzdušju tega obalnega dragulja. S svojim očarljivim pristaniščem in idiličnimi plažami je Tribunj popolno mesto za sprostitev in pobeg pred vrvežem sodobnega življenja.

Obmorska tišina: obalni užitki Rogoznice

Rogoznica je zatočišče za ljubitelje narave in tiste, ki iščejo mirno zatočišče. Foto: Miranda Trklja

V Rogoznici je obala resnično živa. Z več kot 50 kilometri osupljive obale je to mesto raj za ljubitelje plaž in pustolovcev. Raziščite njene tri kolesarske poti, dolge 90 kilometrov, in odkrijte skrite zalivčke ter panoramske razglede na vsakem koraku.

Otoški raj: Obalni zakladi Murterja

Murter se ponaša z mnogimi lepimi plažami, kot je plaža Podvrške, ki ponuja kristalno čisto vodo, popolno za plavanje, sončenje in vodne športe. Foto: Aleksandar Gospić

Odkrijte lepoto Murterja, največjega otoka v šibeniškem arhipelagu. Dosegljiv je s kratko vožnjo z ladjo s celinskega dela. S svojo skalnato obalo in kristalno čisto vodo je Murter zavetje za ljubitelje narave in iskalce pustolovščin. Raziščite skrite zalivčke, snorkljajte v odmaknjenih zalivih ali preprosto uživajte na eni od nedotaknjenih plaž na Murterju. Ne zamudite priložnosti, da obiščete osupljiv Narodni park Kornati, raj nedotaknjene divjine in naravne lepote.

Zgodovinski zakladi

V Šibeniku je na UNESCO-vem seznamu svetovne dediščine navedena stolnica sv. Jakoba. Foto: TB Šibenik Dalmatia

Stopite korak nazaj, v zgodovino Šibenika, kjer vsaka tlakovana ulica odmeva s preteklostjo. Očarani boste nad veličastnostjo katedrale sv. Jakoba, ki je UNESCO-va svetovna dediščina.

Trdnjava Knin ponuja panoramski razgled na okoliško pokrajino in vpogled v srednjeveško preteklost regije. Foto: TB Šibenik Dalmatia

V bližnjem Kninu raziščite burno preteklost regije v Kninskem muzeju, domu zanimive zbirke artefaktov in relikvij, ki pripovedujejo zgodbo hrvaških antičnih civilizacij in srednjeveških osvajanj.

Kulturno potapljanje: kulturna trdnjava in šibeniški slavni oder

Šibeniške trdnjave ponujajo dih jemajoče panoramske razglede na mesto in okoliški arhipelag. Foto: TB Šibenik Dalmatia

Povzpnite se na višine trdnjave sv. Mihaela in se pripravite na potovanje skozi stoletja. S tega starodavnega razglednega mesta si oglejte panoramski razgled na mesto in morje ter doživite magijo živih predstav na trdnjavi sv. Mihaela, pod zvezdnatim nebom. Tu, na enem najbolj očarljivih odrov na svetu, se zgodovina in kultura srečujeta ob osupljivi kulisi šibeniškega arhipelaga.

Klic narave: kanal sv. Antona in divjina Krke

Trdnjava sv. Nikolaja, še ena UNESCO lokacija, varuje vhod v pristanišče mesta in je dokaz o strateškem pomorskem pomenu Šibenika. Foto: TB Šibenik Dalmatia

Odgovorite na klic narave ob divji lepoti kanala sv. Antona, kjer se Jadransko morje srečuje z nebom v dih jemajočem stiku kopnega in morja. Prečkajte vijugaste poti in skrite zalive ter se potopite v surovo lepoto obalne pokrajine. Nato se podajte v nedotaknjeno divjino Nacionalnega parka Krka, kjer slapovi padajo po apnenčastih pečinah in zeleni bazeni vabijo pustolovske raziskovalce. Izgubite se v tem naravnem čudežu, kjer je vsak korak potovanje v srce divje strani Hrvaške.

Narodni park Krka je znan po svojem nizu kaskadnih slapov, pri čemer je Skradinski Buk najbolj spektakularen. Foto: TB Šibenik Dalmatia

Šibeniško-kninska županija ni le cilj, je avantura, ki čaka, da jo sprejmemo. Prisluhnite klicu zgodovine in narave ter dovolite, da šibeniško-kninski živi muzej razkrije svoje čudeže. Ne glede na to, ali vas privlačijo odmevi starih ulic, mirno obmorsko življenje ali veličastnost naravne ustvarjalnosti, ta kotiček Hrvaške obljublja unikatno doživetje.