Krhina čaka drugoligaška ovira

Od petka do ponedeljka bo na sporedu francoski pokal. Že nocoj bo Nantes Reneja Krhina napredovanje v četrti krog pokala lovil proti drugoligašu Chateaurouxu. V soboto bo Repasov Caen gostoval pri ekipi Red Star, Guingamp Denisa Petrića bo napadal Pontivyen, v nedeljo pa bo od Slovencev na delu še Robert Berić. Ta bo z St. Etiennom gostoval pri Strasbourgu. Nobenih težav vsaj na papirju ne bi smela imeti branilec PSG in Monaco, kljub temu, da mu v tej sezoni ne gre pav nič od rok in je na tem, da izpade v drugo ligo.