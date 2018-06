Vodstvo nogometnega kluba Celje je podpisalo pogodbi z Lanom Štravsom in Žanom Flisom, ki sta se pridružila prvi postavi tega štajerskega prvoligaša, so v torek sporočili iz kluba.

Štravs je v pretekli sezoni nosil dres mladinskega moštva kluba, zdaj pa se seli v člansko ekipo, ki se je v začetku tedna začela pripravljati na novo sezono. V dresu prve ekipe NK Celje je debitiral v pretekli sezoni. Krstne minute v Prvi ligi Telekom Slovenije mu je trener Dušan Kosič namenil v Novi Gorici, kjer so Celjani z 2:0 premagali Ankaran. Štravs, ki je igral tudi za mladinske reprezentance, je s klubom podpisal triletno pogodbo.

V rumeno-modrem dresu bo prihodnje tri sezone igral tudi Žan Flis, ki se v Celje seli iz ptujske Drave, pred tem pa je bil član ekipe NK Maribor B. "Občutki po prihodu v Celje so super. Prišel sem v klub, ki ima potencial za najvišja mesta. Veselje je veliko, jaz pa moram upravičiti zaupanje. Na kratkih počitnicah sem se dobro odpočil, zdaj pa se že veselim prvega treninga z novimi soigralci," je ob prihodu v nov klub dejal Flis, ki bo 30. julija dopolnil 21 let. Tudi Flis je igral za izbrane vrste Slovenije do 16, 18 in 19 let.