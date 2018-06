Mladi branilec v knežjem mestu

Zaletel je nosil tudi dres reprezentance Slovenije do 17 let in do 18 let. V pretekli sezoni je odigral dvanajst drugoligaških tekem ter tudi pet tekem v državnem prvenstvu mladinskih ekip.

V ekipi Dušana Kosića pa v prihodnje ne bo več Luke Žinka in Biana Paula Šauperla. Pri slednjem gre za prekinitev pogodbe, medtem ko se je Žinku iztekla posoja Domžal.

Člansko moštvo NK Celje ima prvega novinca. Rumeno-modrim se je pridružil Žan Zaletel, branilec, ki bo 16. septembra dopolnil 19 let. 183 centimetrov visok nogometaš v Celje prihaja iz ljubljanske ekipe Bravo.

