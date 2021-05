Londonska igračka ruskega milijarderja, ki obožuje modro

Danes predstavljamo še drugega finalista letošnje izvedbe lige prvakov. Chelsea ima, za razliko od Manchester Cityja že lovoriki v obeh največjih evropskih klubskih tekmovanjih. Glede na to, da so "meščane" na obeh zadnjih medsebojnih srečanjih ugnali, gredo "blues" v finalno srečanje z zelo dobro popotnico.

Chelsea je prav tako klub z bogato tradicijo in zgodovino. Ustanovljen je bil marca leta 1905, prvo tekmo pa odigral pol leta kasneje. Že v svoji drugi sezoni nastopanja v angleškem prvenstvu so se prebili v prvo divizijo, na prvo veliko lovoriko pa nato čakali kar nekaj časa. Leta 1955 so osvojili prvi državni naslov, nato pa ponovno čakali deset let na prvo pokalno lovoriko – ligaški pokal.

Skupno so v Angliji osvojili šest naslovov državnih prvakov, osem pokalov FA , pet ligaških pokalov in štiri domače superpokale. Evropi so glavno nagrado, naslov v ligi prvakov dočakali leta 2012. Leto kasneje so osvojili še evropsko ligo, uspeh pa ponovili tudi pred dvema sezonama. Poleg omenjenih lovorik imajo v svojih vitrinah še dva naslova prvakov Uefinega pokala pokalnih zmagovalcev in pa en evropski superpokal.

Prihod Romana Abramoviča

Foto: Guliverimage Tudi lastnik drugega finalista je milijarder, a v tem primeru ruski. Roman Abramovič je klub prevzel leta 2003 in ga takrat rešil iz dolgov. Tudi Rus je ogromno vlagal v moštvo, vse skupaj pa se mu je izplačalo leta 2012, ko so "modri" v velikem finalu lige prvakov po najstrožjih kaznih ugnali Bayern München in prišli na evropski klubski prestol. Abramovič je sicer znan po kar veliko trenerskih menjavah. Ob naslovu v ligi prvakov je denimo odpustil Andreja Villasa Boasa in na njegovo mesto postavil Roberta di Mattea, ki je nato moštvo popeljal vse do konca. Bo tako tudi letos, ko je klubsko legendo Franka Lamparda zamenjal Tomas Tuchel?

Z eno prasko do finala

Tudi Chelsea je, kot njihovi sobotni tekmeci, do finala prišel po odličnem skupinskem delu, ki ga je končal na prvem mestu s štirimi zmagami in dvema remijema. V osmini finala so nato Modri z zmagama z 1:0 in 2:0 odpravili madridski Atletico. V četrtfinalu so nato naleteli na Porto. Na prvem srečanju so slavili z 2:0, na drugem pa zabeležili edini poraz v evropski sezoni (0:1), ki pa ni bil usoden. V polfinalu so nato po remiju na prvi tekmi (1:1), doma z 2:0 ugnali še drugega nasprotnika iz španske prestolnice, Real in si priborili vozovnico za veliki finale. Med strelci izstopata napadalca Olivier Giroud s šestimi in Timo Werner s štirimi zadetki.

Olivier Giroud je v tej sezoni lige prvakov zabil že šestkrat, med drugim tudi atraktivno proti madridskemu Atleticu. Foto: Reuters

Drugi zaporedni finale za trenerja Tuchela in Thiaga Silvo Foto: Reuters Po tem, ko sta v lanskem finalu s PSG-jem morala priznati premoč Bayernu iz Münchna, bosta s Chelseajem prestižno lovoriko drugič zapored naskakovala izkušeni brazilski steber obrambe Thiago Silva in pa Thomas Tuchel, nemški trener, ki je sredi letošnje sezone na mestu trenerja Chelseaja nasledil Franka Lamparda in moštvo preporodil do te mere, da ga je pripeljal pred vrata raja v ligi prvakov, "modri" pa so se pred tem prebili tudi v finale pokala FA, kjer je bil nato spretnejši Leicester.

Liga prvakov zagotovljena, a lovorike v tej sezoni še nimajo

"Blues" so si pretekli konec tedna zagotovili nastopanje v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju tudi za prihodnjo sezono, saj so v angleškem prvenstvu zasedli končno četrto mesto. V pokalu FA so se, kot smo že omenili, prebili do finala, tam pa ostali praznih rok. Že prej so se poslovili tudi v ligaškem pokalu, tako da je sobotna tekma zadnja, ki jim v tej sezoni lahko prinese lovoriko.

Kai Havertz: Sanje uresničene, a moram jih še izpolniti

Za Kaia Havertza, ki se je Chelseaju pridružil pred letošnjo sezono, bo to prvo finale lige prvakov v karieri. Po poročanju klubske spletne strani pa mladenič verjame, da je ekipa pripravljena na vrhunec sezone: "V zadnjih nekaj mesecih smo pridobili na samozavesti in verjamemo vase. To je posledica dobre igre in rezultatov." Ozrl se je tudi na pretekle nastope v izločilnih bojih: "Tekme s Portom in Atleticom sta bili težki predvsem zaradi njihove moči v obrambi. Čakali so nas na svoji polovici in upali na naše napake, zato so mi bile to najtežje tekme letos. Najljubša pa mi je bila povratna proti madridskemu Realu, ko smo se uvrstili v finale. Bilo je še nekaj dobrih tekem, a zaenkrat je bila ta vrhunec sezone."

Foto: Guliverimage Za konec je nekaj besed namenil tudi finalu: "Vse je v tem, da daš maksimum, uživaš in upam tudi, zmagaš. Uresničile so se mi otroške sanje, še 90 minut pa manjka, da jih izpolnim. Še enkrat moramo zmagati in verjamem, da bomo storili vse, da nam to tudi uspe."

