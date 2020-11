Filmski zvezdnik lastnik nogometnega kluba na Otoku

Štiriinštiridesetletni Reynolds (Snubitev, Deadpool, Katera je prava?) in leto mlajši McElhenney (It's always sunny in Philadelphia), sta morala prestati glasovanje več kot 2000 deležnikov kluba, ki je v lasti pristašev od leta 2011. Ti so s 1809 glasovi za in 26 proti potrdili prihod novih lastnikov.

Priznani hollywoodski igralec Reynolds se je v nagovoru navijačem zavzel, da bosta s solastnikom prisotna na tekmah, ko jima bo to dopuščala kariera oz. razmere v filmski industriji, po besedah BBC pa bo prva investicija podjetja RR McReynolds, ki je podpisana pod prevzem, znašala nekaj več kot dva milijona evrov.

Wrexham AFC je sicer eden najstarejših nogometnih klubov na Otoku, ustanovljen je bil leta 1864. Največji uspeh je klub dosegel v sezoni 1975/76, ko se je presenetljivo uvrstil v četrtfinale nekdanjega evropskega pokala pokalnih zmagovalcev.

V sezonah 1973/74, 1977/78 in 1996/97 so se uvrstili tudi v četrtfinale pokala FA, v zadnjih 12 sezonah pa igrajo v petem rangu angleške nogometne piramide.