Fifa: Žoga pri japonskem golu za nekaj milimetrov na igrišču

Akcija japonske reprezentance na svetovnem prvenstvu za zmagoviti gol proti Španiji in s tem za prvo mesto v skupini E je sprožila številna ugibanja o regularnosti. Zdaj je krovna mednarodna zveza Fifa sporočila, da je bil gol veljaven, saj je to potrdila kamera, ki spremlja žogo pri prečkanju golove črte.

Fifa je na Twitterju objavila posnetek, s katerimi je potrdila veljavnost gola. V na prvi pogled sporni akciji je namreč Kaoru Mitoma še rešil žogo, ki je navidez že prečkala črto za golom, in jo poslal nazaj pred vrata, kjer jo je Ao Tanaka preusmeril v gol. "Druge kamere morda kažejo nepravilne slike, da je bila žoga izven igrišča. Zato se je sodniška ekipa odločila za ogled posnetka kamere, ki spremlja žogo ob prečkanju golove črte," je sporočila Fifa.

Razpravo o morebiti nepravilnosti so sprožile številne fotografije žoge, ki kažejo, da je bila navidez v celoti na zelenem delu trave za črto in se je ni več dotikala. A kot je pojasnila Fifa, za določanje tega, ali je žoga še na igralni površini ali ne, ni odločilen njen stik z zelenico. Odloča namreč obseg žoge, kar pomeni, da je lahko žoga v zgornjem delu, ki ni v fizičnem stiku z igriščem, še vedno formalno v stiku s črto. To je bilo odločilno tudi pri japonskem golu, odločali pa so milimetri.

Ta razplet oziroma pojasnilo so še posebej pozorno sprejeli v Nemčiji. Ta japonski gol je namreč pomenil zmago Japonske in s tem njeno uvrstitev na prvo mesto v skupini E. Če bi Japonska s Španijo igrala neodločeno 1:1, bi zaradi zmage na drugi tekmi s Kostariko Nemci po točkah ujeli Japonce in se zaradi boljše razlike v golih sami uvrstili naprej.