Fifa odprla razpravo o spremembi letošnjega prestopnega roka

Pri Mednarodni nogometni zvezi (Fifa) so zavoljo pandemije novega koronavirusa odprli razpravo o spremembi letošnjega poletnega prestopnega roka za nogometaše, ki jim pogodbene obveznosti s klubi potečejo do 30. junija 2020.

"Delovna skupina je šele začela svoje delo. V razpravi bodo vključene vse interesne skupine, od predstavnikov celinskih in nacionalnih zvez do predstavnikov ligaških tekmovanj, klubov in nogometašev," so v zvezi s tem sporočili iz Fife.

V času pandemije je ligaško in reprezentančno nogometno dogajanje povsem zastalo. Evropska nogometna zveza (Uefa), ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin, je sredi tega meseca za eno leto prestavila letošnje evropsko prvenstvo v 12 evropskih mestih, prestavljeno je tudi letošnje južnoameriško prvenstvo v Argentini in Kolumbiji.

Prekinjena so tudi ligaška tekmovanja, v primeru preklica tega ukrepa pa se bodo tekme gotovo podaljšale tudi v mesec julij, torej v čas, ko igralcem potečejo pogodbe s klubskimi delodajalci. Pri Fifi se zavzemajo, da bi se zaradi izrednih razmer pogodbe med igralci in klubi podaljšale tudi v mesec julij oziroma do konca ligaških tekmovanj.