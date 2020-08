"Veliko bolj pomembno bi bilo, če bi se ukvarjali s starejšimi primeri, z resnimi sumi korupcije, kot da se ukvarjajo s sestankom med Infantinom in švicarskim državnim tožilcem Michaelom Lauberjem," je dejal generalni sekretar Fife Alasdair Bell, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Padec Infantina bi gotovo koristil nekaterim ljudem"

Bell tudi ni zavrnil navedb, da naj bi šlo pri tem tudi do določenih zarot znotraj Fife. "Čudne stvari so se zgodile. So prijatelji, so tudi tekmeci," je navedel pravnik Bell, ki ni bolj natančno opredelil te teorije, dodal pa je, da bi "padec Infantina gotovo koristil nekaterim ljudem".

Sodišče je prejšnji teden ugotovilo, da je Lauber prikril sestanek in lagal svojim nadzornikom, medtem ko je njegov urad preiskoval obtožbe o korupciji v zvezi s Fifo, vključno s tem, kako sta Rusija in Katar pridobila organizacijo svetovnega prvenstva v nogometu v letih 2018 in 2022.

Bo Fifa preselila sedež?

Bell je danes še izpostavil, da Infantino ni kriv ničesar in da bo Fifa "storila vse, da odkrije resnico", poroča dpa. Prav tako ni neposredno odgovoril na vprašanje, ali Fifa razmišlja o selitvi svojega sedeža iz Švice, a je povedal: "Tole vse skupaj je zelo nespodbudno."

Infantino je predsednik Fife postal februarja 2016, tri leta kasneje pa je bil izvoljen še za en mandat na čelu krovne mednarodne zveze.

Preberite še: