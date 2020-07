Mok spremlja položaj v primeru Infantino

"Mokov glavni vodja za etiko spremlja razmere in na tej točki ne more podati nadaljnjih izjav," je v kratki izjavi za dpa dejal Mok. PRI MOKU Poudarjajo še, da do razrešitve primera velja domneva nedolžnosti. Proti Infantinu, ki je od januarja tudi član Moka, je švicarsko tožilstvo zaradi ugotovitev v preiskavi domnevnih prikritih sestankov med predsednikom Fife in švicarskim državnim tožilcem Michaelom Lauberjem vložilo kazenski postopek.

Sodišče je prejšnji teden ugotovilo, da je Lauber prikril sestanek in lagal svojim nadzornikom, medtem ko je njegov urad preiskoval obtožbe o korupciji v zvezi s Fifo, vključno s tem, kako sta Rusija in Katar pridobila organizacijo svetovnega prvenstva v nogometu v letih 2018 in 2022.

Možna kazniva dejanja vključujejo zlorabo javnega položaja, kršitev uradne tajnosti, pomoč kršiteljem in spodbujanje teh dejanj, piše v izjavi švicarskega pravosodnega organa. Infantino je predsednik Fife postal februarja 2016, tri leta kasneje pa je bil izvoljen še za en mandat na čelu krovne mednarodne zveze.