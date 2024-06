Fabian Hürzeler z 31 leti piše zgodovino v Premier League

Najmlajši trener, ki je kdajkoli vodil moštvo na tekmi premier league, je sicer Ryan Mason, ki je za kratek čas kot dežurni gasilec na klopi Tottenhama debitiral z 29 leti in 312 dnevi.

Mladi v Houstonu v zvezni državi Teksas rojeni Hürzeler je na klopi Brightona nasledil Roberta De Zerbija in z lani 11. klubom angleške elite podpisal pogodbo do konca sezone 2026/27.

Hürzeler je nazadnje vodil nemški St. Pauli in si z njim kot prvak druge lige zagotovil napredovanje med elito. Na klop kultnega hamburškega kluba je Hürzeler sedel 22. decembra 2022, ko je bil star 29 let in 10 mesecev.

Ekipo je vodil na 55 tekmah in v povprečju osvojil 2,16 točke na tekmo. V minuli sezoni je na 38 tekmah v obeh tekmovanjih zabeležil 23 zmag, devet neodločenih izidov ter šest porazov, kar je bilo dovolj za naslov med drugoligaši ter nastop v četrtfinalu pokala DFB.