Evropski velikan ujel slovenskega najstnika, ki je pisal zgodovino 1. SNL

V dresu lizbonske Benfice se je proslavilo že več Slovencev. Največji pečat sta pustila Zlatko Zahović in Jan Oblak, danes eden od najbolj spoštovanih vratarjev na svetu, pri orlih iz portugalske prestolnice pa je kariero začel tudi najboljši strelec 1. SNL Luka Zahović. Zdaj se v Lizbono podaja še David Zec.

Še dodatne kvalifikacije, nato pa v Lizbono

Gorenjski orli bodo kmalu izgubili nadarjenega branilca. Foto: Žiga Zupan/Sportida ''Občutki ob takšnem prelomnem dogodku v karieri so seveda enkratni. Zaradi tega sem se podal v nogomet in sem trdo treniral iz dneva v dan. Vsekakor mi ta prestop pomeni dodatno motivacijo za garanje in dokazovanje, se pa zavedam, da bo odslej še dvakrat težje, kot je bilo v preteklosti," ne skriva zadovoljstva 18-letni branilec, ki je v rednem delu sezone 2017/18 odigral 29 tekem.

Enkrat se je vpisal med strelce, kar je zadoščalo za zgodovinski dosežek, saj je postal prvi slovenski nogometaš v 1. SNL, rojen v tem tisočletju, ki je zatresel mrežo. Gol je dosegel na gostovanju pri Aluminiju, finalistu pokala Slovenije.

Kluba sta dogovor sklenila že pozimi, nato pa je lahko otrok kranjskega kluba v spomladanskem delu pomagal orlom, ki jih v prihodnjih dneh čakajo naporne dodatne kvalifikacije za popolnitev 1. SNL proti ptujski Dravi. Zec je pridobil pomembne izkušnje, ki mu bodo pomagale pri dokazovanju v tujini. Kako resno je sprejel izziv na Portugalskem, priča podatek, da se že dalj časa uči portugalski jezik.

Brkić: S trdim delom se lahko dosežejo velike stvari

David Zec in Siniša Brkić bosta 2. in 6. junija, ko čakata Triglav kvalifikacijski tekmi s ptujsko Dravo, skušala zadržati Triglav v prvi ligi. Foto: NK Triglav Kranj Trener in športni direktor Kranjčanov Siniša Brkić je ponosen, da bo njegov varovanec po koncu dodatnih kvalifikacij odšel v tako velik klub, kot je nekdanji evropski prvak Benfica.

''Že od mladih nog se je David zdel kot tih, umirjen fant, ki pa je kazal nekaj več od večine sovrstnikov. Trenerji so zgodaj prepoznali talent, ki ga je znal skozi leta nadgraditi s trdim delom. Prvič je nase resneje opozoril v selekciji U15, ko so se začele prve reprezentančne akcije. V kadetski ligi pa je naredil še dodaten korak naprej, kar so opazili tudi drugi klubi v Sloveniji in začeli kazati zanimanje zanj. V tem obdobju je postal tudi pomemben član reprezentance in smo mu ponudili tudi prvo profesionalno pogodbo, kar se je v NK Triglav zgodilo prvič pri tej starosti. V klubu smo prepoznali potencial, kar se nam je obrestovalo. To je celovit dokaz, da je s sistematskim ter trdim delom in načrtom mogoče doseči velike stvari," je prvi operativec edinega gorenjskega prvoligaša pohvalil mladega, a zelo samozavestnega branilca. Odlikujejo ga mirnost, predvidevanje, skok, čvrstost in branje igre. Bodo prišli do izraza pri portugalskem velikanu, ki je v tej sezoni osvojil drugo mesto?